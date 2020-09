Para UV, pandemia dejará un nuevo sistema escolar con mayor alcance

La emergencia sanitaria por COVID-19 evidenció debilidades pero forjó el legado de un nuevo sistema escolar, afirmó la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, al rendir su Tercer Informe de Actividades, esta vez de manera virtual por la misma pandemia.



Dicho legado, enfatizó ante el Consejo Universitario General, da factibilidad al crecimiento de la matrícula a partir de los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje.



La Rectora aseguró que ante el COVID-19, la Universidad asumió su papel histórico y, en el terreno donde le corresponde, “está sabiendo estar a la altura de los retos que la pandemia nos plantea”.



“Y cuando ese momento llegue y espero que algún día llegue, estoy segura que la UV ahí estará para hacer su propia aportación a la necesaria reconstrucción de este mundo sobre otras bases más democráticas, incluyentes, más justas”.



En el caso de la UV, Sara Ladrón admitió que de la noche a la mañana la comunidad modificó sus procesos de enseñanza y aprendizaje y convirtió en “indispensables” las herramientas antes vistas como “accesorios”.



“Y esas herramientas pueden jugar un papel clave en nuestro desarrollo como institución de educación superior y en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje”.



Ladrón de Guevara citó el caso de la plataforma Eminus, vista antes como un recurso más y ahora es imprescindible y gracias a la cual la Universidad resaltó entre las pocas escuelas en el país con una herramienta interna para alojar y desarrollar las experiencias educativas.



Explicó que en el caso de los académicos, nacidos en un mundo sin computadoras ni celulares, asumieron el reto de incursionar y cumplir con las metas de la mejor manera posible.



Sin embargo, observó que el Coronavirus también evidenció las inequidades y limitantes, dado que las tecnologías no representan herramientas accesibles para todos y las comunicaciones dependen de un ancho de banda no disponible en todo Veracruz.



“Hoy, con más claridad, reconocemos que el derecho a Internet es fundamental pues constituye el derecho a la comunicación y el acceso real a este contexto y a la cultura y estos los defendemos también como derechos humanos”, dijo.



Por lo anterior, Ladrón de Guevara previó que los sobrevivientes del COVID-19 relatarán en un futuro todos los avances y la reacción de la UV ante la inmovilidad y las medidas de confinamiento y distanciamiento.



“2020 resultó un año inolvidable, de la misma manera que cuando de niños escuchamos los recuerdos de nuestros abuelos sobre la avasalladora Gripa Española, así contaremos los que sobrevivamos a la pandemia acerca del año del confinamiento”, dijo.



Además, la Rectora observó la necesidad de replantear las bases sobre las cuales se construyó el mundo de nuestros días y nunca antes una realidad situó a la humanidad en crisis.



“Hago votos porque al final de la pandemia, las grandes organizaciones internacionales, la ONU, la OMS, la UNESCO, los Gobiernos del mundo entero, las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de los países y las instituciones superior unamos fuerzas y esfuerzos y encontremos los mecanismos sociales, políticos y económicos que permitan el replanteamiento de las bases porque esté estructurado de nuestros días”.



Lo anterior, al rendir un informe “excepcional”, descrito por la propia Rectora en vista del escenario de excepción por la pandemia pero también por la excepcional reacción de la comunidad universitaria.



“Del informe que hoy rindo ante esta Casa de Estudios, me atrevería a afirmar que es un informe de excepción, porque la pandemia nos obliga a rendirlo en condiciones fuera de lo común; y de excepción porque excepcional ha sido la respuesta que como un solo ente, la Universidad Veracruzana, en su conjunto ha sabido darse a sí misma y a la sociedad veracruzana ante esta situación fuera de lo común”, dijo.



No obstante, advirtió que la parálisis por el COVID-19 opacó avances de la UV, entre estos: la acreditación de los programas, dado que el 97 por ciento de la matrícula cursa un programa de calidad; además de la creación de 19 programas educativos: tres licenciaturas, una especialización, una especialidad médica, seis maestrías y cuatro doctorados; también el rediseño de 36 programas educativos, de estos, 26 licenciaturas.



Indicó que más de 2 mil 500 académicos actualizaron sus capacidades con cursos sobre el mejor manejo de la plataforma.



La UV en logros



En su 76 aniversario, la Universidad Veracruzana cuenta con 87 mil 388 estudiantes inscritos en 315 programas y cursos de educación no formal.



Además más del 97 por ciento de los estudiantes de licenciatura cursan en programas de calidad y un 83 por ciento de los posgrados reconocimiento de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Teconología (CONACYT).



En la nueva convocatoria para este año, se ofrecieron 12 nuevos programas educativos y se ofertaron 16 mil 904 lugares; además, 2 mil 500 académicos recibieron capacitación en la plataforma Eminus para impartir clases de manera digital y se han realizado 27 mil sesiones de videoconferencias.



Destaca la creación del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Agro y Biodiversidad en Coatzacoalcos y Minatitlán; a la vez, la UV realizó estudios sobre estados de ánimo y consumo de drogas en el confinamiento y las dudas de la población sobre la pandemia.



Además, la Universidad lideró investigaciones sobre el impacto del COVID-19 en la educación superior y participó en un estudio interinstitucional en los factores sobre inmunidad por contagio del SARS-CoV2.



Resalta además la construcción del COVID-19 Patrolbot y el diseño de un videojuego para la rehabilitación de manos y dedos.



Por lo anterior, rankings sitúan a la UV entre las 10 mejores instituciones del país y las primeras cinco universidades públicas.