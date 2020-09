Para variar, policías municipales de Xalapa acosan e impiden labor de periodistas

De nueva cuenta, policías municipales de Xalapa a cargo del director Francisco Villa Campa, se encargaron de acosar y obstruir la labor periodística de un fotógrafo que se encontraba cubriendo las maniobras para sacar el cuerpo de una persona en el río Sedeño.



Cabe mencionar que durante la cobertura informativa, el fotógrafo se encontraba atrás del acordonamiento, respetando las maniobras que llevaban a cabo los rescatistas y el personal de Servicios Periciales.



Los uniformados que aparecen en las imágenes obstruyeron el trabajo del fotorreportero para que no pudiera tomar registro del hallazgo del cuerpo localizado en el río Sedeño a un costado del fraccionamiento Lucas Martín.



No es la primera ocasión que los uniformados municipales intentan boicotear el trabajo de los medios de comunicación, por lo que exigen respeto al trabajo periodístico que realizan durante la cobertura informativa de nota roja en la capital.



Cabe destacar que un hecho similar se registro cuando un elemento de la Policía Municipal cayó al agua de Los Lagos; se registró una agresión por parte de los uniformados quienes pretendían que no se documentara dicho percance.