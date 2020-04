Para verdaderamente honrar recuerdo de Adán Vez, piden que asesinato no quede impune

Para verdaderamente honrar el recuerdo de Adán Vez Lira, Fundador del Proyecto Ecoguías en Movimiento de La Mancha, asesinado hace unos días en el municipio de Actopan, no sólo los ambientalistas, sino muchos luchadores sociales, mujeres y hombres, y las organizaciones civiles que trabajamos por un Veracruz mejor, intensificaremos nuestro compromiso y exigimos a las autoridades de impartir justicia, que éste asesinato no quede impune.



Lo anterior lo señaló el Presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas y Coordinador de la Iniciativa Ciudadana Ambiental Veracruz, quien agregó que, además, el Gobernador del Estado y el Propio Congreso deben asumir una posición mucho más proactiva y exigente para que la violencia sea enfrentada con mayor determinación.



"Adán Vez, a quien tuve la oportunidad de tratar, era una persona muy grata y apreciada por quienes lo conocieron, al igual que muchas mujeres, hombres y hasta niños inocentes que han perdido la vida en este Veracruz tan agraviado. Por ello, exigimos mayores resultados a quienes se supone deben procurar la justicia, porque en verdad resulta desesperante tanta lentitud y tanto presupuesto consumido en vano en esa tarea. Es importante seguir sumando fuerzas y voces, dentro y fuera del gobierno, y que los abogados talentosos de este país aporten una legislación más efectiva para superar ésas deficiencias”, dijo.



Graciano Illescas Téllez agregó que hace ya más de 5 décadas que se emprendieron esfuerzos y exigencias de la sociedad mundial para la protección del medio ambiente, y se decía que eso era una moda. Pero ha quedado demostrado que esa tendencia no se detendrá. Mucho menos los movimientos que ahora exigen mayor paz, mayor libertad de expresión, mayor equidad de género, menos delincuencia, menos feminicidios, y más justicia, por lo que no debemos olvidar a nuestros muertos, el sacrificio de tanta gente buena. Que su pérdida nos motive a multiplicar nuestros esfuerzos. “Espero haya una respuesta más pronta y satisfactoria de las autoridades competentes en relación no sólo al caso de Adán, sino de cientos de casos que siguen pendientes”, dijo finalmente.