Para Verificación Vehicular, pedirán a dueños de vehículos asistir personalmente

Este martes entró en vigor el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Estado de Veracruz, mismo que recomienda a los responsables de los vehículos asistir personalmente a realizar la verificación de emisiones de sus unidades, ya que personas ajenas, tales como gestores, mecánicos, preverificadores o técnicos, podrían entregarle documentos apócrifos u obtenidos en contravención a las leyes de la materia y al Programa.



Igualmente, podrían realizar una verificación al margen de los procedimientos técnicos autorizados o cobrar un importe diferente a las tarifas establecidas en el Código de Derechos para el Estado de Veracruz, quienes podrían ser sujetos de sanciones administrativas y penales.



Además, queda estipulado que no se extenderán certificados de verificación vehicular extemporánea; el único mecanismo legal para regularizar la situación de los vehículos es el pago previo de la multa correspondiente.



Aunado a ello, la revisión de las emisiones con un equipo propiedad de preverificadores no condiciona la aprobación en los Centros de Verificación y Verificentros autorizados, toda vez que las condiciones de prueba son distintas.



Así también, se recomienda que, previo a un procedimiento de verificación, se lleve el automóvil a mantenimiento con el mecánico de su confianza y asegurarse de que se le realice el mantenimiento necesario, previo a presentarse a verificar las emisiones contaminantes.



Se encuentra prohibido adquirir papelería oficial de verificación vehicular sin realizar la prueba correspondiente, pues ello puede conllevar a conductas de carácter penal.



Se pide a los responsables de los vehículos, que antes de someter estos al procedimiento de verificación vehicular, se encuentren al corriente en sus obligaciones y/o contribuciones vehiculares.



También quedó especificado con la entrada en vigor del Programa que los propietarios de los vehículos que no hubiesen realizado la verificación vehicular correspondiente a su periodo y acudan a verificar durante el primer periodo de verificación del año 2021, quedarán exentos del pago de las sanciones administrativas por extemporaneidad en la verificación vehicular.



Pero quienes no acudan durante el citado periodo a realizar el procedimiento de verificación vehicular correspondiente, serán sujetos al pago de las multas conducentes por no verificar de manera oportuna.



Mientras que aquellos técnicos verificadores que cuenten con acreditación mayor a tres años tendrán un plazo de un año para renovarla.



Los concesionarios deberán informar a la SEDEMA el número de verificaciones vehiculares realizadas quincenalmente, mediante reportes que deberán elaborar conforme a lo establecido en el presente Programa.



Con la entrada en vigor del Reglamento se establece la facultad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) sobre la recaudación y la competencia de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) para asumir las obligaciones del hoy extinto Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV), avalando en todo momento la continuidad de los trabajos realizados por la sociedad civil organizada a favor del medio ambiente.



Además, la SEDEMA determinará y publicará las bases del proceso de concurso público para otorgar nuevas concesiones, cuando así lo considere necesario y, en términos de lo dispuesto en las leyes aplicables, será declarado desierto por esta misma autoridad.



Y deberá emitir el Manual de Identidad para la Operación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Programa.



Para el cambio de placas de vehículos ya registrados en el Estado, si se realiza el cambio de placas sin haber verificado el semestre en curso, deberán verificar atendiendo a lo siguiente:



Si el período de la placa asignada aún no inicia, deberá verificar durante el bimestre correspondiente del semestre en curso conforme a la nueva placa; si el periodo de la placa asignada se encuentra transcurriendo, deberán verificar antes de que concluya el periodo; y si el periodo de la placa asignada a fenecido, deberá verificar dentro de los 60 días naturales contados a partir de la asignación del número de la placa de circulación, siempre y cuando no concluya el semestre correspondiente.



Dicha disposición sólo será procedente si presenta el certificado de aprobación correspondiente al semestre inmediato anterior.



Para los vehículos que no hayan sido verificados debido a robo o siniestro, se les autorizará una ampliación del periodo para verificar las emisiones de su automóvil, por lo que no se harán acreedores a sanción alguna, siempre y cuando tramiten y les sea autorizada la ampliación de periodo por la SEDEMA, acreditando los hechos manifestados a través del acta levantada ante la Fiscalía General del Estado o constancia de la aseguradora correspondiente.



Cuando se pretenda verificar un vehículo sin haber acreditado que haya aprobado la verificación del semestre inmediato anterior; o bien, llevar a cabo la verificación de un vehículo después del periodo correspondiente al semestre en curso, el responsable del vehículo deberá pagar una multa en los términos que la Ley Estatal de Protección Ambiental y el Código Financiero para el Estado de Veracruz.