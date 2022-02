Para viajar, es mejor tener comprobante de vacunación contra COVID

Desde el pasado 20 de enero, algunas agencias de viaje en Córdoba solicitan el certificado o comprobante de la vacuna contra el COVID-19 debido a que en algunos destinos turísticos lo piden para hacer recorridos o ingresar a algunos sitios, explicó Claudia Huerta del Pilar, directora general de CH Travels.Aclaró que es necesario más no obligatorio llevar este documento pero es responsabilidad del viajero portarlo para poder ingresar a todos los destinos.En cuanto el panorama actual para el sector que representa señaló que los casos COVID han ido incrementando pero las vacunas han sido el parte aguas para estar protegidos y que no haya cierre de negocios."Nosotros como medida preventiva estamos solicitando que nuestros clientes que estén vacunados, tengan un certificado y con eso podamos tanto protegernos nosotros como protegerlos a ellos", dijo.Asimismo, agregó que el turismo ha sido uno de los más dañados pero ha ido levantado poco a poco y no pueden volver a cerrar pues se irían a la quiebra.Hosteleros, restauranteros, también han sido afectados por eso buscan no bajar la guardia y desinfectan sus unidades, llevan gel, cubre bocas y evitan aglomeraciones.Finalmente dijo que el panorama económico para todos es incierto por lo que exhortan a la población a vacunarse y acatar las medidas de sanidad para evitar contagios.