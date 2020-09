Paralizados servicios de banquetes en Poza Rica, piden reabrir actividad

En Poza Rica son más de 90 los empresarios de eventos y banquetes que están completamente paralizados debido a la pandemia por coronavirus, pues han perdido contratos y comenzó el cierre de negocios, por ello solicitan al Gobierno de Poza Rica que autorice la reanudación de la actividad comercial.



Después de cinco meses de contingencia, los dueños de salones de fiestas y banquetes están sin contrataciones. El empresario Víctor Ramírez Verá, quien representa a Banquetes Gourmet, dijo que esta pandemia ha afectado a un total de 90 prestadores de servicios, quienes a su vez semanalmente generaban empleos a un promedio de 150 personas. También se suman otros servicios como fotógrafos, estilistas, músicos y bailarines.



Esta situación ha provocado la desesperación de los dueños de salones y banqueteros ya que han estado subsistiendo con sus ahorros, pero mientras el semáforo epidemiológico en Poza Rica no sea estable no pueden reabrir la actividad.



Sin embargo, reprochan que comercios como Coppel y Elektra nunca cerraran sus puertas, mientras que ellos como prestadores del servicio han apoyado las indicaciones de salud. Temen que los cinco meses sin actividad y la falta de un plan económico generares más desempleo.



Víctor Ramírez dijo que han estado solicitando al ayuntamiento que les autoricen reanudar actividades, ya que acaban de perder su mejor temporada con la realización de graduaciones de los diversos niveles educativos.



Ejemplificó que ciudades como Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México han comenzado una nueva normalidad y considera que es momento de que Poza Rica retome sus servicios y aseguró que los 90 prestadores están dispuestos a cumplir un protocolo de desinfección.



En cuanto a eventos como bodas, quince años o cumpleaños, mencionó que están conscientes que se deben limitar actividades, por ejemplo, el famoso vals con familiares, pero sí pude desarrollarse una sana convivencia sin poner en riesgo a los participantes de un evento social.



Esto es urgente, advirtió que claman por reanudar contrataciones o de lo contrario, cerrarán de manera inminente y no será posible esperar cambio de color en el semáforo epidemiológico.