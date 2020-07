Paramos coronavirus o no habrá espacio en hospitales, advierte Salud estatal

De no detener el aumento de contagios por COVID-19, no habrá camas para pacientes de coronavirus, ni tampoco para otros padecimientos, alertaron las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado.



Durante el mensaje diario a la población, sobre el desarrollo del virus en la entidad, se mencionó que Veracruz se encuentra en “riesgo máximo” ante la cantidad de contagios que se registran diariamente por el virus, ya que en municipios donde no había casos, ahora se han presentado y en alta cantidad.



“Veracruz está en riesgo máximo; significa más enfermos; más demanda de camas en hospitales; y menor capacidad para personas que necesiten hospitalización por otra enfermedad o accidente”, reconocieron.



Por lo anterior se reiteró el llamado a los ciudadanos a mantener las medidas y protocolos sanitarios que plantea la autoridad sanitaria estatal y federal, pues si bien se reconoció que algunos ciudadanos deben salir a laborar para sostener a sus familias, en muchos casos no respetan la sana distancia, así como el resto de recomendaciones.



Es así que recordaron sobre el uso de cubrebocas, así como gel sanitizante, además de guardar la sana distancia, evitar el saludo de mano, abrazo y beso, además de evitar tumultos y aglomeraciones, para ayudar a disminuir riesgos de contagio.



Y es que las autoridades sanitarias reconocieron que diariamente se incrementan los casos, por lo que, de continuar con esa inercia en el futuro inmediato no habrá camas para atender pacientes de COVID-19, así como otros padecimientos.



“Por ejemplo; si en un hospital de los que ya hemos reconvertido, expandido y ampliado en camas para la atención de COVID-19; si ahí mismo seguimos abriendo más espacios para enfermos de COVID, cuando llegue una persona o infante por algún accidente, nacimiento prematuro; algún infarto por citar algún ejemplo de gravedad en la salud; no habrá espacio para ellos, porque todo estará saturado por coronavirus; y no queremos llegar a ese punto”, puntualizaron.



Ante esta situación, se insistió en evitar salir de casa, así como realizar reuniones familiares o fiestas, pues estas representan un alto riesgo de contagios del virus; por lo que recomendaron que, de ser posible, hay que evitar salir, así como en caso de hacerlo por alguna necesidad, aplicar todos los protocolos de salud y evitar la movilidad entre municipios.



“Los fines de semana, sólo debe ir una persona al mercado o al lugar de su preferencia a hacer la compras y usar bien el cubrebocas, sobre todo cuando se recorren los puestos de alimentos. No olviden que tienen que seguir la sana distancia; el lavado frecuente de manos, usar cubrebocas si están en espacios cerrados y con más personas; no saludarse de mano ni de beso; no asistir a fiestas o celebraciones, quedarse en casa si no tienen a qué salir”, insistieron ante la gravedad de la pandemia.