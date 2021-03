Paran labores en CMAS Coatzacoalcos para reclamar pagos

Trabajadores sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos se manifestaron este lunes para reclamar el pago pendiente del retroactivo correspondiente a tiempo extra que ya fue devengado.



María de la Luz Acosta Cabrera, secretaria general del sindicato, dijo que también exigen la contratación en 5 plazas de trabajadores fallecidos que no están siendo utilizadas.



“Este paro es sobre un pago pendiente, un retroactivo sobre tiempo extra de todos los trabajadores que ya está devengado, tenemos cinco plazas de trabajadores que ya fallecieron, que no nos quieren contratar y está registrado ante una junta de conciliación, está dentro de un contrato colectivo y no quieren contratar al personal, son violaciones al contrato colectivo”, comentó.



Agregó que hasta el momento, el director del organismo, Jaime Martínez Web, sólo les da “largas” y no quiere efectuar la contratación de trabajadores para ocupar las plazas del personal fallecido, entre ellas la del exlíder Hipólito Hernández Manuel.



“Esas cuatro plazas son de gente que falleció y se tienen que cubrir, es gente que estuvo más de 25 años trabajando en la empresa, gente de planta y entre ellas tenemos la de nuestro difunto líder el señor Hipólito Hernández, que trabajó más de 50 años para la empresa y hasta el momento no nos han resuelto”, detalló.



Otro de los temas que los aqueja es el retraso en el pago de los trabajadores pensionados y que hasta el momento no les han resuelto.



Fueron un total de 160 trabajadores sindicalizados quienes realizaron el paro de labores en la CMAS Coatzacoalcos.