Profesores y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Cosamaloapan realizan paro de labores, acusando de acoso laboral y despidos injustificados al director del plantel Aldo Fred Aguirre, por lo cual, piden su remoción.De acuerdo con Roberto Zamudio, vocero del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, los despidos han llegado a madres solteras del plantel, lo cual ha generado indignación entre los 110 compañeros que participan en la manifestación.“El director Aldo Fred Aguirre ha cometido una serie de irregularidades, mala administración, acosos laboral a algunos compañeros ha despedido a mucha gente del área de confianza cosa que no se había dado en 18 años que tengo laborando en el tecnológico y que me ha tocado varias administraciones, casualmente ha despedido a 3 mujeres, madres solteras, eso deja mucho de que hablar de la administración”, dijo.Molestos, decidieron hacer el paro de brazos caídas y pedir la intervención de las autoridades estatales y federales para que analicen esta situación.Advierten que permanecerán en detención de las actividades será de forma indefinida hasta que sean tomados en cuenta.“La zozobra por la que estamos trabajando, sobre todo los de confianza de que llegue el viernes y nada más porque no le caes bien, diga te vas.Agregó que los estudiantes que realizan residencia y acuden al plantel para que se les haga revisión de sus trabajos, se les ha atendido por parte de los profesores, no obstante, las clases están suspendidas.