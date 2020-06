Paran labores policías municipales de Coatzacoalcos, exigen destitución de Director

Un mini casino, una tiendita de conveniencia y hasta cuartos climatizados solo para ciertos elementos, es lo que se descubrió este viernes al interior de las instalaciones de la Policía Municipal de Coatzacoalcos.



Aunado a ello, un área llena de despensa que no se repartía entre el personal, sino en cambio, se le vendía, son parte de los motivos que derivó en un paro de labores por parte de los uniformados.



Y es que las calles de Coatzacoalcos se quedaron sin policías municipales este día pues los elementos aseguran no saldrán a trabajar hasta que se destituya al director Víctor Ulises Osorio Soler.



En el lugar conocido como “El Nido”, los uniformados insistieron en que se ignora el destino del presupuesto del Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), además que el Director de la Policía no está acreditado en el Centro de Control y Confianza en Xalapa.



“Nosotros pedimos la destitución del comandante Víctor Ulises Osorio Soler, ya no lo queremos dentro de las instalaciones y hasta que no venga un representante del Municipio a ver todo este caso, nadie va a laborar. No tiene por qué haber represalias, porque estamos peleando lo justo”, afirmó uno de los policías.



El titular de la dependencia no se ha presentado a laborar desde hace días y de acuerdo a los elementos policiacos se reportó enfermo.



Además, lo señalaron de prepotente y de maltratar al personal; incluso los amenaza y los envía como “castigo” a cubrir servicios de 24 horas a las instalaciones del Ayuntamiento.



Informaron que desde la llegada de Osorio Soler, instaló un casino de juegos con recursos públicos, el cual ayer fue desmantelado.



Otra de las inconformidades es que les niegan la incapacidad por enfermedades.



Son 365 policías municipales inconformes por la situación al interior de la corporación.



Apenas el 17 de enero de este año Ulises Osorio llegó al cargo bajo el abrigo del Alcalde Víctor Carranza.



Fue en marzo del 2019 cuando el ex director de la Policía, Víctor Colorado fue destituido de su cargo, esto luego de que él mismo señaló arbitrariedades y denunció que el Munícipe le ofreció dinero a cambio de su renuncia.