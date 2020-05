Paran quimios en Hospital del ISSSTE, en Veracruz Puerto; no hay medicamentos

Familiares de pacientes oncológicos del Hospital del ISSSTE, en la ciudad de Veracruz, afirman que les fueron suspendidos los tratamientos de quimioterapia desde el pasado lunes.



A pesar de que fueron citados con fecha y hora, desde que llegaron los tuvieron esperando con el argumento de que el médico encargado del tratamiento estaba ocupado, horas más tarde fueron agendados nuevamente para este martes a las 9:30 horas pero la situación es la misma.



La mayoría son pacientes que viajan para recibir el tratamiento, algunos desde Poza Rica.



“Seguimos a la espera de una respuesta pero no, todavía no, yo no veo claro, todos se avientan la bolita y no nos dan la cara. Hay personas que viajan para eso y me preocupa el problema que ella pierda su tratamiento. Ha habido muchas circunstancias porque de una quimioterapia, pasó a una radioterapia porque no le dieron la cita a tiempo, son 6 quimios, esta es la cuarta y le faltan otras 3 más", dijo Magdalena, hermana de una paciente del área oncológica.



Por si fuera poco, desde el inicio de la contingencia sanitaria les informaron que no se estaba suministrando el medicamento para las quimioterapias, por lo cual los familiares deben adquirirlo por su cuenta.



Lo único que piden ya con el medicamento, es que les sea suministrado.



"Hasta el medicamento lo hemos comprado porque no lo tienen, lo único que queremos es que se lo pongan y ni siquiera eso nos quieren resolver. El mes pasado, dijo el de la farmacia que ya no les está llegando el tratamiento, lo tuvimos que comprar el mes pasado y ahorita también lo tuvimos que comprar y nos interesa el familiar, es mi hermana", lamentó.



Asimismo, temen que ante la falta de atención, se ponga en riesgo la salud de los pacientes.



La semana pasada, la Fundación de Apoyo a Mujeres con Cáncer también advirtió por la falta de atención en quimioterapias a pacientes pero en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.