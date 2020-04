De acuerdo al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se acordó entre homólogos y con la Federación que a partir del viernes se deje de producir y comercializar cerveza en el país, debido a que no es una actividad “esencial”.



En Veracruz, este jueves se informó que la planta cervecera de Heineken, en Orizaba, cerrará hasta el 30 de abril por la contingencia por COVID-19.



Esta empresa, cabe señalar, maneja marcas como Sol, Tecate, Indio, XX y Carta Blanca.



En el caso de Nuevo León, aunque su Gobernador llamó a la población a evitar compras de pánico de bebidas alcohólicas, esto ya se comenzó a reportar en centros comerciales.



Rodríguez Calderón afirmó que se trata de una medida derivada del acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación sobre las actividades no esenciales que se deben suspender dentro de la declaratoria de Emergencia Sanitaria.



Aclaró que no se prohibe comercializar cerveza aunque se recomendó imponer Ley Seca.



“Se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y es a partir del día 3 de abril. Así va a ser en todo el país”, dijo.



En el caso de la planta en Orizaba, de acuerdo a lo expresado por los mismos trabajadores, ayer miércoles les hablaban de que era probable que se cerrara la planta por un mes pero fue hasta hoy que los distintos jefes de área les comenzaron a confirmar la medida.



No sólo los trabajadores de la firma cervecera dejarán de trabajar sino también de las otras dos empresas que son parte de Heineken, es decir Sílices de Veracruz (SIVESA) y la que produce las cajas de cartón para que se traslade el producto, sumando así alrededor de mil empleados que suspenderán sus actividades.



Dijeron que son tres turnos los que se trabajan en la planta que produce cerveza y todos serán enviados a casa por la contingencia por coronavirus.



Indicaron que este jueves se reunirán con el sindicato para que les expliquen en qué condiciones estarán en casa, pues dijeron que esperan que su pago sea similar a cuando trabajan, pues de esto depende el sustento de sus familias.



(Con información de El Universal y Proceso)