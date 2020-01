Pararán protestas hasta que lleguen docentes, advierten en Secundarias Técnicas

Por tercer día consecutivo, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 1, en la ciudad de Veracruz, mantienen tomadas las instalaciones del plantel en demanda de 28 docentes.



Incluso, instalaron un “campamento” con bancas y comida para esperar la respuesta de las autoridades.



A pesar de que ya hubo el compromiso del subdirector de Secundarias Técnicas, Isaac González Contreras, de que se atendería poco a poco el problema, los padres afirman que será hasta que envíen a los docentes que levantarán la manifestación.



"Se comprometió que el jueves nos daría una propuesta y acordamos que hasta ese día vamos a seguir, el tiempo que se lleven ellos en resolver, es el tiempo que vamos a tomada la Escuela, no hay confianza porque estuvimos presionando en Xalapa y no hay respuesta, algo tan fácil o sencillo, lo complicaron más", dijo Juan Gómez, presidente de la Asociación de Padres de Familia.



Son más de mil 100 estudiantes que están sin clases pero afirman que la afectación es menor porque hay grupos que sólo tienen una hora de clase al día, lo cual genera ocio y que los alumnos se pongan en riesgo.



"Tenemos una matrícula de mil 185 alumnos en los dos turnos y el ocio de los niños es muy hiperactivo y queremos evitar una desgracia en la escuela", dijo.



Los docentes y personal administrativo también llegan afuera de las instalaciones de la ETI 1, para cumplir con sus horas.



Los padres de familia tienen cerrada una calle y advierten que si este viernes no mandan los 28 profesores, tomarán medidas más extremas.