Pararon contagios de COVID-19 entre personal de Hospital 71 del IMSS, en Veracruz

Tras el reporte de que 83 trabajadores del Hospital General de Zona 71 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Veracruz, se contagiaron de COVID-19, el enfermero Víctor Manuel Ramos Gutiérrez afirmó que ya no se han registrado nuevos casos de contagio entre el personal médico.



Afirmó que también se les hizo llegar el equipo de protección adecuada, lo cual ha contribuido a frenar los contagios entre ellos.



"Con base en la tarjeta informativa, son 83 los trabajadores que son casos conformados del COVID-19 en este hospital, a partir que inició la fase 3 y se empezaron a entregar los insumos al personal no se ha mencionado, ni se ha detectado caso alguno que sea extra a los 83 que se maneja".



Ramos Gutiérrez señaló que los casos positivos fueron enviados a cuarentena y los que requieren aislamiento hospitalario han sido internados.



"Lo que nosotoros queremos evitar es que esa cifra aumente y los compañeros detectados ya han sido enviados a sus casas, se les ha dado las incapacidades".



Agregó que al identificar los síntomas, la población también es más consciente en acudir o no al médico, no obstante, lamentó que no se respete el aislamiento social.



En caso de alguna de las señales de COVID-19, se recomienda acudir a la unidad de Medicina Familiar para canalizarlo a la Unidad de Atención Respiratoria.



"Los pacientes que sientan los síntomas que acudan a su Unidad de Medicina Familiar, ya están preparados ellos para detectar a los pacientes sospechosos y se les envía a la Unidad de Atención respiratoria, si los médicos determinan que necesita el aislamiento hospitalario es como empiezan a ingresar los pacientes".



Cabe recordar que en la clínica 71 del IMSS, se registró el fallecimiento de una vigilante del nosocomio.