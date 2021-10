Pararon robos de cargas de trenes, pero no el de partes de las vías férreas

El dirigente de la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Hermilo Merino Bello, confirmó que clips y grapas son sustraídas de las vías férreas en la zona, posiblemente para vender ese material.Indicó que el lugar en donde se está presentando ese robo es en el municipio de Acultzingo, a la altura de El Mezquite.Mencionó que gracias a que hay un grupo de trabajadores a los que se denomina exploradores, y que se abocan a revisar las vías, es que se detecta ese tipo de situaciones.Señaló que afortunadamente los robos son de pocas cantidades, por lo que no se ha puesto en riesgo el paso del ferrocarril, lo que podría suceder si se extraen varias piezas, ya que éstas sirven para sujetar las vías a los durmientes.Admitió que, si bien este robo que se da frecuentemente debe generar una repercusión económica a la empresa, se desconoce cuál pueda ser, ya que no es algo que le competa atender al sindicato.Merino Bello agregó que otro lugar en donde se conoce ha habido robos de hierro es en los puentes de Vaquería, donde prácticamente se han llevado todos los barandales y dejado algunos restos.Señaló que fuera de esos incidentes, al momento no se han tenido robos de carga en los trenes que pasan por la zona.