Pareja a bordo de moto fue presuntamente arrollada por patrulla de Policía Federal

En calles de la colonia Flores Magón, en la ciudad de Veracruz, una pareja viajaba en una motocicleta y resultó gravemente lesionada tras ser presuntamente impactada por una patrulla de la Policía Federal, que se dio a la fuga del sitio.



Lo anterior ocurrió cerca de la medianoche del martes en el cruce de la avenida Gómez Farías y la calle Alacio Pérez, de la colonia citada en esta ciudad.



En el lugar iban circulando en una motocicleta marca Honda, Miguel Ángel R. C., de 39 años de edad y Eloísa S. L., de 43 años de edad, empleados de una taquería y se dirigían a su casa tras salir de trabajar.



Ellos iban por la avenida y al pasar por la calle de Alacio Pérez, los impactó un carro marca Dodge tipo Charger que cruzó sin precaución, siguiendo su trayectoria sin detenerse en ningún momento.



Por el impacto, el hombre y la mujer salieron disparados varios metros quedando heridos sobre el asfalto.



Algunas personas que iban pasando vieron a los motociclistas y procedieron a ayudarles, pidiendo la presencia de una ambulancia.



Los elementos de la Cruz Roja les brindaron asistencia a los lesionados, indicando Miguel Ángel R. C., que la unidad responsable era una patrulla de la Policía Federal, cuyos elementos eran de la Guardia Nacional y aceleraron para no ser alcanzados. Ellos fueron canalizados a una clínica de la ciudad de Veracruz.



La presunta patrulla dobló en la avenida Primero de Mayo pero en sentido contrario, hasta irse por otra calle y perderse.



Al punto se aproximaron los oficiales perito de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz, sin embargo, no pudieron intervenir al no haber un responsable, indicando a los agraviados a interponer denuncia, turnando el parte de incidencia ante la UIPJ.