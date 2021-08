Pareja de Regidor Electo de Ixtaczoquitlán denuncia anomalías en su caso

A escasas 24 horas de que integrantes de varios colectivos se manifestaran en Ixtaczoquitlán para demandar que no asuma el cargo de Regidor electo, otra mujer, Trinidad "N", denunció irregularidades en el caso que lleva contra Guillermo Abner "N".



La afectada relató que el 8 de marzo de 2019 fue víctima de violencia familiar por su aún esposo Guillermo Abner, quien la pateó y arrastró frente a su pequeña hija, aunque ya tenía antecedentes de violencia verbal, psicológica y física.



Debido a ello, la agraviada presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada, a raíz de lo cual comenzó a experimentar violencia económica pues su esposo dejó de pagar la renta y los alimentos de su hija a pesar de que él era el sostén de la casa.



Debido a ello, explicó la afectada, tuvo que dejar de dar seguimiento a la denuncia porque no tenía recursos para cubrir lo que ésta implicaba.



Señaló que a pesar de que al padre de su hija le fue impuesto el pago de pensión alimenticia desde el 2019, no lo cumple pues no da la cantidad que estableció el juez.



A pesar de estar separados, destacó, Guillermo Abner no ha dejado de denostarla con cualquier persona e incluso la ha amenazado de que si se casa o tiene pareja le quitará a su hija.



La mujer señaló que aunque su pareja convivía con la hija de ambos y en un inicio él pasaba tiempo con ella, dejó de hacerlo y de nueva cuenta dejó de pagar la renta y la colegiatura de la escuela de la menor, además de que la demandó porque según él no le dejaba ver a la niña.



Agregó que ante ello, ha acudido al Juzgado Sexto en donde lleva la demanda contra ella a través de su abogado Jorge Alberto Armenta Cervantes, procurador del DIF de La Pela, situación que es irregular, ya que por el cargo público que ostenta esa persona no debería litigar en horario laborable, posiblemente solapado por su hermana, la directora del DIF de ese mismo municipio.



Agregó que a pesar de que ha presentado pruebas de la convivencia de su hija con el padre de ésta, el Juez las ha desestimado, imponiéndole por el contrario una multa y orden de arresto en su contra.



Añadió que tampoco se hizo caso del dictamen psicológico que hizo el DIF de Orizaba a su ex pareja, el cual mostró que presenta tendencias agresivas y poco control de impulsos, entre otros rasgos preocupantes.



La afectada añadió que tras presentar una denuncia en la Fiscalía Especializada, el juez Oscar Luis Lozada Hernández intentó mediar, diciéndole que le otorgara el perdón a su agresor y que no lo dejara fichado por violencia porque es una marca que le quedaría de por vida.



Destacó que entre las irregularidades está que ha seguido desestimándose el dictamen del médico legista por las agresiones sufridas.



Por todas estas anomalías, la agraviada hizo un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, "en especial a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, para cesar de su cargo a estos jueces que no se conducen como marca la ley" y que por el contrario sólo obstaculizan la correcta impartición de justicia.