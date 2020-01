Parejas gay no deben tener acceso al matrimonio: Evangélicos

El coordinador de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, señaló que los diputados locales deben de buscar otra figura jurídica que garantice los derechos civiles de las personas del mismo sexo sin modificar la figura tradicional del matrimonio.



Por ello, pidió a los ciudadanos en contra de los matrimonios gay acudir al Congreso del Estado las próximas sesiones, en las que se podría someter a discusión este tema mediante una reforma al Código Civil.



“Los estamos invitando al Congreso el día 30, el próximo jueves, a estar aquí y más que nada que se informen los diputados del trasfondo de esta reforma, de todas las que traería a nuestro Estado”, indicó.



Al acudir al foro de la reforma al Código Civil "Cambios y Consecuencias", aseveró que ellos seguirán trabajando por frenar este proyecto legislativo para preservar la figura tradicional de la familia.



“Aclaro, respetamos a las personas que tengan preferencias sexuales diferentes; ellos escogen pero no estamos de acuerdo en que se quiere llevar a grado Constitucional que su matrimonio sea legal”, dijo.



Insistió en que los legisladores que impulsan esta reforma deben encontrar otra figura legal para garantizar los Derechos de la comunidad LGBTTTI pero que no modifiquen la del matrimonio.



“El matrimonio ya tiene marca y ya no tiene por qué haber otra marca, que le busquen otra figura; la manifestación no es contra ellos, es contra lo que están proponiendo”.



Añadió que están convocando a todos los ciudadanos a que si no están de acuerdo, acudan al Palacio Legislativo a inconformarse ante los diputados.