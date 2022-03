Parlamento Europeo, injerencista y desinformado: Gobernadores de MORENA

Gobernadoras y Gobernadores de MORENA, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, condenaron la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia en México que afecta a periodistas y en la que exigió al Gobierno mexicano no estigmatizarlos y darles protección.En comunicado publicado en redes sociales, en el que se identificaron como Gobernadoras y Gobernadores de la Cuarta Transformación, manifestaron su condena a dicha resolución, emitida el 10 de marzo, por “considerarla intervencionista y desinformada, que lesiona severamente nuestra dignidad nacional”.Agregaron que el pronunciamiento del órgano europeo es sesgado y dejaron de lado el cerco mediático que enfrentó el actual Presidente, así como el movimiento que lidera la Cuarta Transformación, en los “probados fraudes electorales de 2006 o 2012 por quienes disponían de nuestro país como su propiedad”.Se refirieron en particular al eurodiputado Francisco Millán Mon, del Partido Conservador Europeo, quien en su intervención abordó la verdadera razón del pronunciamiento al afirmar que “(En México) no hay seguridad jurídica para las empresas, esta carencia la sufren, por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector energético, entre ellas empresas europeas”.En este sentido, lamentaron que se use la defensa de la libertad de expresión para desvirtuar de forma encubierta la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideran inaceptable la intervención en la política energética nacional con el pretexto de los derechos humanos y las libertades.Finalmente, manifestaron la disposición a forjar una paz verdadera “fincada en el respeto, el diálogo y la cooperación”.