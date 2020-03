Paro de brazos caídos de estudiantes de la Escuela Normal Veracruzana

Estudiantes de la Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” iniciaron un paro de brazos caídos en protesta por la falta de apoyo de las autoridades para sumarse al movimiento de #NiUnaBataMenos en respaldo a los estudiantes asesinados de la Benemérita Universidad Popular Autónoma de Puebla.



Alexa María Estanislao Mendoza, presidenta del Comité Ejecutivo Estudiantil Normalista, dio a conocer que la molestia de los estudiantes es porque no tienen el respaldo de las autoridades educativas para participar en los eventos estudiantiles que se han tenido en la Capital del Estado para protestar por la violencia y la inseguridad que prevalece en la entidad y en el país.



“Estamos cansados de que no se nos tome en cuenta, que estemos atentos a lo que la autoridad dice. No podemos actuar sin la autorización de las autoridades”, señaló la dirigente estudiantil normalista.



Puso como ejemplo el hecho de que al momento no hay una postura oficial de parte de las autoridades de la SEV ni del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en torno al movimiento #ElNueveNingunaSeMueve.



“No comprendo el porqué de estas largas y el hecho de que no nos hayamos podido unir a la marcha de los estudiantes realizada el pasado jueves; (pedimos que) no por estar inmersos en estos movimientos vayan a tonar represalias contra nosotros, como son las faltas u otras repercusiones dependiendo del sentir del maestro y al no existir este respaldo no pudimos con la gestión de asistir a esa marcha”, añadió.



Por tal motivo, indicó, que este día harán un paro de brazos caídos, “porque queremos mostrar nuestra empatía y solidaridad con los compañeros de Puebla, por las mujeres asesinadas y con todas aquellas personas que vivimos bajo la violencia y opresión”.



El paro de brazos caídos, dijo por último, participan mil 383 alumnos de más de cinco licenciaturas; se efectuará hasta las 18:00, mismo que podría prolongarse de acuerdo a las circunstancias que pudieran darse.