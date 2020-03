Paro de mujeres golpea actividad en ayuntamientos de Veracruz

Tres Ayuntamientos de la región trabajaron este día con un 45 por ciento de su plantilla al sumarse a la protesta del Día sin Mujeres, quedando algunas áreas de la administración pública sin movilidad en la impartición de los servicios.



Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza se sumaron a la iniciativa en la que se pretende concientizar a los hombres sobre la importancia que tiene el rol de la mujer en todas las esferas productivas. En la iniciativa, el acuerdo fue no descontar el día y reanudar actividades normales el martes 10 de marzo.



Secretarias, personal de apoyo a intendencia, recepcionistas, policías, técnicas en urgencias y mujeres que trabajan en diversas áreas como Registro Civil, Presidencia y las diversas Direcciones Municipales, se sumaron solicitando desde redes sociales un alto a los feminicidios, respeto y tolerancia en todos los ámbitos que comparten con los hombres.



De acuerdo con el conferencista Miguel Ángel Moreno Montoro, la violencia en contra de la mujer ha sufrido un alarmante incremento, no solo en México, si no en todo el mundo, al grado que se vuelven noticia internacional por cuanto al delito cometido.



“Esto debe parar. Como ciudadanos debemos exigir que los gobiernos cumplan su parte en el ejercicio de la preservación de la vida pero, ¿cual es la parte que nos toca a nosotros? y ¿cómo debemos respaldar esta clase de movimientos?”, dijo.



En algunas áreas de atención ciudadana, los jefes inmediatos, encargados de despacho y empleados varones coincidieron en señalar que ni en lo laboral ni en los diferentes roles que juega la mujer en la sociedad se pudiera prescindir de sus servicios.



“Uno se siente incompleto. Se siente la ausencia porque cada uno tiene su rol en el trabajo y ellas saben como ejercerlo, ellas piden respeto y creo que es justo que hagamos conciencia y las dejemos de ver como alguien inferior o como un símbolo sexual”, expuso un Director de área en el Ayuntamiento de Mendoza que solicitó el resguardo de identidad.