Paro en Oficina Operadora de CAEV en Tuxpan

En demanda de que se realicen de manera oportuna los depósitos de prestaciones contractuales, trabajadores del Área de Saneamiento de la Oficina Operadora de la CAEV protestaron con un paro en los patios de la dependencia en esta portuaria ciudad.



Israel Dehesa Orta, delegado del Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de los Sistemas de Agua y Saneamiento Descentralizados de los Municipios del Estado de Veracruz, aseveró que el reclamo es justo y por ello exigen el pago por servicios realizados.



“Nos están desfasando bastante los pagos de nuestras prestaciones de carácter contractual y ya existen adeudos de dichas prestaciones”, indicó tras apuntar que esto no debería suceder, pues estimó que la oficina local de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) es sustentable.



Y aunque no precisó montos, citó que en algunos casos los trabajadores no han recibido lo correspondiente al pago de becas escolares desde 2019, así también, dijo, está pendiente el pago de la proporción de aguinaldo para un compañero que estuvo inactivo sin goce de sueldo durante un tiempo. “Si le pegan a uno, les pegan a todos”, esgrimió.



“También estamos hablando de jornadas insalubres pagadas a destiempo, tiempos extras, prestaciones como estímulos por buen desempeño, incluso, la devolución de la cuota sindical que es un dinero del trabajador porque él la aporta, todo esto fuera del contrato que celebramos con la CAEV”, añadió.



Por todo ello, dijo, los 46 trabajadores del área de referencia decidieron hacer un paro, a manera de manifestación de brazos caídos de dos horas, ante lo cual esperan soluciones antes de escalar a otras medidas de apremio, concluyó.