Paro nacional de mujeres, ataque a gobierno por parte de grupos de derecha: AMLO

Tras considerar como un ataque a su gobierno el paro nacional feminista convocado para el 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que las mujeres del Gobierno Federal que así lo decidan, pueden participar en plena libertad.



“Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho, son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a la manifestación. Mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas”, expresó.



Durante su conferencia mañanera, en la base aeronaval de esta ciudad, el Presidente señaló que este paro o movilización es un ataque a su gobierno por parte de los grupos de la derecha.



“Claro que está la derecha metida, los conservadores, así como hay mujeres que de manera libre protestan, hay oportunistas, como los partidos”.



A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo dijo que no habrá represalias ni se les descontará el día a las mujeres de la administración pública federal que participen en dicha manifestación contra los feminicidios.



“Sí, la que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia”.



"Primero la libertad. Lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción. Si es algo bueno que ayuda y no dejarse manipular, tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación”, dijo.



Recordó que la derecha es muy dada a la manipulación y promueven movimientos en contra de los gobiernos progresistas. “No olviden lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado”, dijo.