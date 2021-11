Parque Central de Orizaba tendrá su “antimonumenta”

En el marco de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes del Colectivo Marea Verde Altas Montañas instalarán en el Parque Central de Orizaba una “antimonumenta” el próximo jueves 25 de noviembre.Esta actividad, indicaron, que se realiza como parte de una “Intervención Colectiva: Cruces por Feminicidios”, busca visibilizar las violencias machistas y feminicidas.Luz María Reyes Huerta y Arlette Cerón, integrantes de Marea Verde Altas Montañas, indicaron que esta actividad es necesaria para visibilizar a todas las víctimas de feminicidio, a las desaparecidas y las diferentes violencias que afrontan diariamente las mujeres.Señalaron que ellas tratan de dar voz a quienes ya no están, a quienes quizá alguna vez recurrieron a las autoridades y no encontraron el apoyo que necesitaban, porque para empezar los Institutos Municipales de la Mujer siempre buscan conciliar, pero no se puede conciliar cuando ya hay violencia de por medio.Recordaron que en marzo pasado instalaron una “antimonumenta” en el mismo lugar y a los pocos días ésta fue retirada por personal del ayuntamiento, lo que reclamaron porque nada les pasa con dejar algo en sus jardineras que busca recordar a las víctimas de feminicidio.Las integrantes de esta agrupación feminista hicieron un llamado a todas las mujeres que deseen sumarse para que acudan a las 15:30 horas al parque Apolinar Castillo y acuerpen la instalación de la “antimonumenta” y que lleven un pañuelo morado o verde o cartulinas para denunciar los casos que conozcan.