Parque Juárez de Xalapa se iluminará “como la Alameda de la CDMX”

El parque Juárez, en el centro de Xalapa, se verá igual de iluminado que la Alameda en Ciudad de México, lo que permitirá que las personas lo puedan visitar hasta altas horas de la noche sin ningún riesgo.Así lo aseguró el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quién acotó que comenzaron a cambiar las lámparas por otras de alta calidad y a instalar 30 postes en toda su superficie."Los invito porque se va a ver diferente. Ya ahorita la gente está hasta las 11 o 12 de noche en el parque y ahorita vamos a instalar 30 postes con luminarias de alta gama y van a ver como en la Alameda de México, iluminado y pueden estar hasta las 11 o 12 de la noche sin ningún riesgo", afirmó.Y es que calificó como "infame" que esta área ubicada en el corazón de la ciudad fuera "intransitable" y sufriera de vandalismo, al no contar con suficientes luminarias."Me di cuenta desde mi oficina aquí muy noche que no era justo que el parque de la capital del Estado, era intransitable porque había vandalismo y se robaban las plantas. Era infame", aseguró en entrevista.Ahued Bardahuil reconoció que antes este lugar se prestaba para la comisión de delitos y la población no se sentía segura de visitarlo luego de oscurecer."¿Qué hicimos nosotros? Lo lavamos, lo cambiamos, le dijimos a la gente vengan a ver el pino, vengan a ver los arreglos y creo yo que estos días van a notar el antes, durante y después", reiteró el munícipe.