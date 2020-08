Parque Municipal de Coatepec no tiene fecha para reabrir

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, informó que el parque municipal continuará cerrado y sin fecha para su reapertura, esto luego de que en redes sociales se manejaran mensajes sobre que se hará la limpieza del mismo.



El Edil dijo que, aunque los vendedores han sido insistentes, el Ayuntamiento ha acordado no reabrir el parque municipal hasta que Coatepec cuente con las condiciones para ello.



“Hemos tenido muchas peticiones por parte de los comerciantes que están en el parque de Coatepec, por parte también de los betuneros, entendemos la necesidad de reactivar la economía, la crisis ha afectado y este sector no es la excepción, sin embargo, no estamos aún en una situación que permita la reapertura de la reactivación de las actividades y mucho menos del parque”, sostuvo.



Indicó que la reapertura de este espacio puede originar que la población se confunda y empiecen a salir a una nueva normalidad, que el Pueblo Mágico no tiene aún.



“El parque es identificado como un emblema de Coatepec, si la gente ve el parque abierto van a creer que ya todo pasó, que regresamos a la normalidad. Eso no atiende a la circunstancia actual de Coatepec, el lunes los atendimos y pedimos que primero se acaten las disposiciones como el uso del cubrebocas, gel en el mercado y posteriormente será garantía de que se pueda abrir el parque, pues muchos tienen puestos en el mercado”, detalló.



Asimismo, explicó que, llegado el momento, el lugar será reabierto de manera escalonada y siguiendo estrictas medidas sanitarias.



“No será una reapertura total, sino escalonada y con medidas sanitarias, nadie podría estar en el parque, sería para llevar pero no hay ningún acuerdo, el parque seguirá cerrado, el Cabildo no acuerda aún ninguna fecha”, dijo.



Finalmente, agregó que se solicitó a Servicios Municipales la limpieza del parque toda vez que no se ha podido rehabilitar.