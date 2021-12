Parque que Orizaba donó a Mixtla “está destruido y saqueado”: Igor Rojí

El parque que constructores y empresarios de Orizaba donaron al municipio serrano de Mixtla de Altamirano durante esta administración, fruto del hermanamiento entre ambos lugares, está destruido y saqueado, lamentó el alcalde Igor Rojí López.Recordó que al inicio de la administración estatal, el secretario de Gobierno Eric Cisneros pidió a Orizaba que se hiciera un hermanamiento con aquel municipio de la Sierra de Zongolica. uno de los más pobres no sólo del Estado sino también del país.Por lo cual se hizo el proceso y la en ese entonces alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo —quien después fue asesinada— acudió al Palacio Municipal para poder hablar con Rojí López-Como consecuencia de esa relación se buscó otorgar beneficios para ese lugar marcado por la pobreza extrema y marginación, por eso se llevaron juegos al parque, con el propósito de otorgar alegría a los infantes; pero al día de hoy no queda nada de estos atractivos."Los constructores orizabeños, los empresarios orizabeños donaron un parque, un pequeño parque, porque no había uno en Mixtla de Altamirano, pero hoy está destruido y saqueado ese parque".