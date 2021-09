Parquímetros dejarán en la quiebra a comercios de Veracruz Puerto

Comerciantes y vecinos del Centro de la ciudad de Veracruz se manifestaron en contra de la operación de los parquímetros en nuevas calles de la zona, asegurando que se inhibe el arribo de personas y bajan sus ventas, además de que ya no tienen espacios en donde dejar sus vehículos particulares.Desde hace 15 días, el cobro de parquímetros se extendió a calles como Arista, Esteban Morales, Canal, Bravo e Hidalgo, lo cual ha generado la inconformidad y por ello salieron a protestar porque ahora hay menos gente en la zona comercial del Centro, en donde se ubican dos plazas: de la Tecnología y Bravo."No hay venta, el comercio está paralizado, si de por sí la pandemia nos está afectando, el hecho de que no se puedan estacionar libremente perjudica al comercio, no viene gente, se van a cerrar negocios", dijo David Quesada.“De por sí venir al Centro a la gente no le gusta. Ya ni siquiera puedes darle un buen servicio al cliente, viene y está acostumbrado a que no servían los parquímetros, se estaciona y luego llegan los del parquímetro y lo sancionan. Tenemos que estarles diciendo y estar pendiente y decirles si es de ellos el carro para recordarles que ya hay parquímetro", agregó Raúl Chávez.Afirman que tampoco se ve beneficio de los parquímetros en el Centro, a pesar de que el patronato debía invertir en la rehabilitación del centro del recursos que se obtiene por el cobro del estacionamiento, no se ve mejora.No hay mejoras en las zonas donde desde hace años están operando los estacionamientos a través de los parquímetros."¿Qué beneficios tenemos por pagar el parquímetros? Que estará mejor la seguridad, la vialidad pero basta con echar un vistazo a la avenida Hidalgo para que veas las condiciones de las calles, no tenemos un beneficio real, esta calle se ve bien pero no sirve el drenaje, llueve y se inunda", agregó Raúl Chávez.Aunado a esta situación, explicaron que deben afrontar la inseguridad y olas de robos en esa misma zona del Centro.