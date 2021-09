Parquímetros no dejan de causar molestias, en Veracruz Puerto

Vecinos y comerciantes del Centro de la ciudad de Veracruz reprocharon que desde el pasado martes entraran en operación parquímetros en varias calles en las que ya se había suspendido su funcionamiento.



Se trata de espacios de estacionamiento en las calles de Arista, Esteban Morales y Canal, a la altura de Bravo e Hidalgo, en donde el Ayuntamiento de Veracruz les había informado que sería hasta la próxima semana cuando entraría en vigencia, pese al descontento de los habitantes.



"Nos afectan la zona, de por sí, la zona de Veracruz centro se está muriendo y todavía con estos atropellos que nos están haciendo, nos afecta mucho más como comercio y los que vivimos, no es justo por parte del ayuntamiento de Veracruz que según sabemos hizo un nuevo contrato de Zeus y ya están abarcando más y hasta donde nos van a permitir estacionarnos", dijo Ricarda López, vecina.



Señalan que apenas en el primer día que funcionan en una cuadra se colocaron 4 inmovilizadores.



"Yo decía vamos a defendernos que no nos atropellen más en el puerto de Veracruz, hablamos antes de, porque nos habían dicho que la próxima semana y ahora ya a partir de ayer, fue el primer día y fueron 4 personas que les pusieron su cangrejo".



Los automovilistas se quejan porque no avisaron a quienes acuden al centro y se encuentran con la sorpresa de que ya deben pagar.



Además señalan que las máquinas están mal programadas porque son muchos los problemas que se presentan a la hora de pagar y marcar el horario.



"Es un robo esto, ya quieren hasta Allende, ahorita vienen a quererme poner (el cangrejo) y me dicen que tengo que ir a pagar, vengo llegando y nunca había pagado. No informaron, es un robo, vine a hacer compras a la plaza y tomé una foto en la máquina y no coincide con la hora, están mal programados", dijo Héctor Manuel Rivera, automovilista.



Explican que desde el inicio de la operación de los parquímetros habían llegado a un acuerdo de que no se aplicaría en esa zona, sin embargo, sin consultar, sólo les notificaron de forma extraoficial que se activarían a partir del 20 de septiembre.



Los encargados de revisar que los vehículos hayan pagado realizan ya recorridos en estas calles y colocando los inmovilizadores, sin que haya aviso en la zona de que ya están operando.