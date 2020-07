Parteras esperan tener más trabajo por pandemia

La directora de “Puslá, Centro de Educación en Psicoprofilaxis Perinatal”, Eumelia Yerena Cerdán, comentó que por la situación de pandemia en hospitales de Veracruz, las mujeres embarazas podrían recurrir nuevamente a las parteras.



“Ahora existe una partería profesional que atiende los partos en casa, sólo pueden ser en casa porque las parteras no pueden atender en hospitales. Se habla mucho de que ahorita por la pandemia sería una muy buena opción, yo creo que sí sería una muy buena opción, siempre y cuando acudan a una partera que esté certificada”.



La también Doula, mencionó que para saber si la partera es certificada, existe un padrón en la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SESVER), el cual fue actualizado en el sexenio anterior.



“Existe un directorio de parteras de todo el Estado en la Secretaría de Salud, en ese sexenio hubo una certificación masiva de parteras, decían que habían certificados a más de 500 parteras. Debe existir ese padrón”.



Informó que por la contingencia sanitaria, sabe de mujeres que han solicitado servicio de parteras de otros Estados y no sólo de la entidad veracruzana.



“Las parteras deben garantizar que están preparadas para atenderte en casa, que están preparadas para hacer un traslado de casa a hospital y que van a poder extenderte un significado de nacimiento para que puedas registrar a tu bebé en el Registro Civil”.



Consideró que la atención en los hospitales se está cuestionando y, por lo tanto, muchas embarazadas están buscando otra alternativa, que en este caso es optar por el servicio de las parteras, aunque dijo, las mujeres pueden estar seguras de que aún existe disponibilidad de los nosocomios de prestar servicio a quien lo requiera.



“Creen que con sólo pisar el hospital se van a contagiar y eso no las deja estar en paz, si tienen acceso a un médico privado pues se puede exigir, pero las mujeres que van a parir en los hospitales públicos, todo esto que se dice en la calle que los hospitales están saturados y que no los van a atender, hace que busquen esta atención de la partería. Un servicio de partera oscila entre 10 mil pesos pero el servicio en los hospitales está garantizado”.



Respecto al trabajo de una Doula, el cual consiste en acompañar y aconsejar a las mujeres durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido, refirió que es desconocido por los médicos en el Estado.



“De hecho ni siquiera lo conocen los médicos, es curioso porque en la Ciudad de México, con mi credencial de la asociación y mi certificado, lo muestro y puedo entrar a acompañar un parto pero aquí no, aquí ni siquiera saben de qué se trata”.



Lamentó que por este desconocimiento sobre el trabajo de una Doula, es difícil que las féminas se interesen por buscar este tipo de apoyo durante el embarazo y después de él.



“No ha habido voluntad del Gobierno de acercarse, las parteras ni siquiera tienen una figura dentro del sistema hospitalario”, concluyó.