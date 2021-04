Participación equitativa de mujeres en la política todavía incomoda a muchos: Ivonne Ortega

La coordinadora nacional del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco expuso que la participación de las mujeres en un 50 por ciento en puestos de elección popular, ha provocado que a muchas personas les moleste.



"Que las mujeres participen en los puestos de elección popular, pues viene pisando callos y a algunos les incomoda. Hay muchas mujeres que están encabezando presidencias municipales en municipios importantes por su perfil y no por ser mujer", indicó.



Además, la ex gobernadora priísta de Yucatán, aseveró qué para evitar que lleguen personas con perfiles no idóneos a puestos políticos, se están revisando todos y cada uno de ellos y de ser necesario, se han tomado decisiones de cancelar candidaturas, como el caso de Veracruz.



"Estamos vigilando los perfiles. Bajamos una candidatura en Durango, bajamos una candidatura en Puebla, en Veracruz y en otros estados. Hemos tenidos varios casos donde han sido nacionales, por ejemplo, donde alguien dice quiero ser candidato de Movimiento Ciudadano y nos lo ponen como si fuera nuestro candidato, y pueden revisar ante el Órgano Electoral, quiénes están registrados y hasta donde tengo conocimiento, ninguno tiene esta condición".



Destacó también que Movimiento Ciudadano, va por varias alcaldías, así como diputaciones locales y federales en Veracruz, para este proceso electoral.