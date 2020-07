Participaciones federales se entregan en tiempo y forma a Municipios: SEFIPLAN

No hay retraso en la entrega de recursos federales a los municipios de Veracruz, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco, al referir que en esta administración no conocen la denominada “licuadora”.



Lima Franco explicó que es imposible dispersar los recursos que llegan de la Federación en el primer día del mes, puesto que estos llegan al estado el día 30.



“El Gobierno del Estado de Veracruz recibe los recursos el día 30 y hacemos la operación para que en los primeros días del mes se haga la ministración, como se ha venido haciendo durante todos los meses de esta administración”, asentó.



En este sentido, dijo que están realizando estos procesos en tiempo y forma, sin ningún retraso y sin prácticas que se realizaban en administraciones pasadas.



“No hemos violado nada, lo hacemos en los días que marca la ley; se entregan los recursos sin ningún problema a los municipios en los tiempos marcados”, reiteró.



Sobre el uso de los recursos de los municipios para otros fines, Lima Franco fue claro al mencionar que esas prácticas de “la licuadora”, las utilizaban anteriores administraciones, por lo que desmintió las acusaciones del supuesto retraso en la ministración y utilización de esos recursos para otros fines.



“Es totalmente falso, no estamos violando ningún tiempo y ninguna cuestión legal”, sostuvo el Secretario de Finanzas del estado.