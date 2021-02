Partidario de RSP aclara no repartir apoyos ni hacer precampaña en Xalapa

Al Calor Político:



Con sorpresa leo una nota en su cara principal sobre que se entregaron despensas a personas que asistieron a la colonia Luz del Barrio, donde quedó instalada una de las urnas para recibir la votación en favor de los precandidatos a diputados federales del partido Redes Sociales Progresistas.



Asistí al lugar para dejar mi voto y allí me hicieron tres preguntas y no di ningún discurso ni tampoco hice algún evento de precampaña; como ciudadano yaspirante hice presencia en esa urna, no fui a entregar despensas. Al Calor Político siempre ha hecho escarnio de mis aspiraciones en forma calumniosa.



No se les entregó nada y solo voté y salí del lugar. Quiero aclarar que varios medios de comunicación que me acompañaron a la colonia, en la calle Carlos Roberto Smith, son testigos de que no hubo ningún discurso ni entregué despensas.



Pido aclaren todo esto en el mismo lugar de esta infamante nota. Qué lástima que con estos métodos absurdos y calumniosos quieran ganar votos a favor o quieran que los conozcan. Esta página siempre me ha calumniado y por lo tanto es necesario que aclaren quienes invitaron y donde está el discurso que me atribuyen.



No convoqué para entregar despensas y mucho menos hice ninguna invitación. La gente y yo fuimos a votar, nada más.





Atentamente



Miguel Hexahelt Reyes Landa