El partido local Todos por Veracruz, condenó las supuestas agresiones y los actos de intimidación por parte de las autoridades municipales de San Juan Evangelista en contra de Abel Vázquez González, hermano del dirigente del partido, Jesús Vásquez González.



A través de un comunicado, los integrantes de la Junta de Gobierno del partido político estatal TxVER exigieron a las autoridades que se garanticen los derechos del agraviado, así como su seguridad personal y la de su familia.



Este pronunciamiento se dio después de que este sábado, elementos policiacos detuvieran al ex alcalde de San Juan Evangelista, Abel Vázquez González, “sin haber cometido delito alguno y sin que mediara orden de aprehensión girada por un juez. Hasta este domingo no se han dado a conocer las razones de su detención”, se expresa en el comunicado.



Los integrantes de la Junta de Gobierno expresaron su solidaridad con el dirigente estatal Jesús Vázquez González, quien en redes sociales denunció la detención de su hermano, así como la persecución política de la que han sido objeto.



“Veracruz no podrá recuperar la paz y la seguridad si la autoridad encargada de garantizar el Estado de Derecho es la primera en violar la legalidad; no hay razón política que justifique la violencia institucional del Gobierno”, señalaron.



Asimismo, informaron que darán puntual seguimiento a la actuación de las autoridades de seguridad, así como de procuración y administración de justicia respecto de la investigación que se inicie por estos hechos.



De igual manera, adelantaron que ya fue presentada la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por considerar que se violaron los derechos del ex alcalde Abel Vásquez, ante una detención irregular y arbitraria.



La dirigencia estatal del partido Todos por Veracruz, también hizo un exhorto a las autoridades del Gobierno del Estado para que durante el actual proceso electoral se garanticen las condiciones de seguridad, equidad y legalidad, en un clima de civilidad y participación ciudadana.