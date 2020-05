Partidos amenazan a Alcaldes para que no aprueben Reforma Electoral, acusa Congreso

Partidos políticos de oposición en Veracruz amenazaron a Alcaldes veracruzanos con negarles candidaturas si avalan en sus Cabildos la Reforma Electoral recién aprobada en el Congreso del Estado, o si se mantienen en silencio para que se avale en automático por “afirmativa ficta”.



"Los amenazan de que si votan a favor de la Reforma Electoral no les van a dar candidaturas", acusó en entrevista el coordinador de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín.



El líder de la fracción morenista en el Congreso afirmó que los partidos se aferran a los recursos públicos que pueden servir a las distintas clases sociales, sobre todo cuando se están generando carencias a partir de la contingencia sanitaria.



La Reforma, cabe recordar, disminuirá las prerrogativas que se entregan a partidos políticos en Veracruz.



“Ellos sí están amenazando a Alcaldes y han inventado muchas cosas con la Reforma; primero rechazaron la votación electrónica, luego se fueron que por los temas sexuales y ahora hablan de la revocación de mandato cuando dicho tema no se discutió”.



“Nosotros sólo aprobamos una armonización avalada por el Congreso federal; nosotros no quitamos la posibilidad de la revocación de mandato”, recalcó.



Pese a esto, el coordinador dijo que presidentes municipales, tanto de MORENA como de la oposición, han acudido al Poder Legislativo a entregar las actas de Cabildo en donde consta la votación a favor del mandato.



Gómez Cazarín dijo que se han sumado Cabildos postulados de manera independiente, como Octavio Pérez Garay de San Andrés Tuxtla y Julio Ortega Serrano del Partido Acción Nacional.



"Los Alcaldes que no se sumen a esta situación serán respetados pero van a ser juzgados por el pueblo y van a ser cómplices de esta cúpula de líderes políticos que quieren seguir abusando del recurso del pueblo veracruzano", dijo.



El Diputado afirmó que de ser necesario, buscará convencer a los ediles de aprobar dicha modificación a la Constitución avalada por el pleno el pasado 13 de mayo.



“Hay líderes políticos que todavía se aferran a seguir gozando del dinero del erario, del que le pertenece al ciudadano, al campesino, al abogado, al obrero, a las clases sociales. Les quieren seguir quitando su dinero y sus recurso y quieren seguir teniendo este beneficio de mala manera", dijo.