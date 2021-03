Partidos de Veracruz critican que les “impongan” candidatos LGBT y de minorías

La mayoría de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), criticaron la “imposición” de acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas y discapacitadas, por parte del Tribunal Electoral Electoral (TEV).



Y es que previo a la aprobación de los lineamientos para hacer efectivas las postulaciones de estos grupos vulnerables en Diputaciones y cargos edilicios en Ayuntamientos, señalaron que fijarlas a estas alturas del proceso comicial, afectan los derechos adquiridos por los aspirantes que participaron en las contiendas internas.



El primero en intervenir fue Alfredo Arroyo López, de ¡Podemos!, quien dijo que la decisión de los magistrados, “no abona en nada al proceso electoral, en virtud de que ya hay derechos adquiridos en particular en el partido que represento. Ya cerró, ya concluyó su proceso de selección interna, entonces tendremos que hacer modificaciones”.



Seguidamente, el representante de Encuentro Solidario (PES), Daniel de Jesús Rivera Reglín, manifestó que por el momento en que se dan las medidas, generan afectaciones a las toldas políticas.



“No compartimos que se hagan las disposiciones de último momento que más que favorecer a los grupos desprotegidos, parecieran entregar, sin ningún análisis previo, posiciones que ya de alguien modo estaban consideradas para ciudadanos que salen de un proceso interno y que tenían derechos adquiridos”, enfatizó.



El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Sánchez Báez, presumió que su partido ya incluía medidas para favorecer a estos grupos, aunque señaló que las acciones aprobadas por el OPLE provienen de la obligación legal que mandató el TEV.



Destacó la apertura de los integrantes del órgano comicial para escuchar los argumentos de las fuerzas políticas y resaltó la importancia de darle a estas minorías un espacio en la toma de decisiones; sin que ello represente una afectación mayor a los aspirantes que ya lograron obtener la nominación.



José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, dijo que desde su fundación han sido incluyentes y progresistas, por lo invitó a los integrantes de estos grupos a participar en el proceso electoral, abriéndoles las puertas para impulsarlos mediante sus candidaturas.



“Muy conformes con la construcción de estos puentes democráticos incluyentes que de alguna forma vienen a darles un giro a los proceso electorales de manera trascendente, en adelante la sociedad veracruzana tendrá más espacios de representación, los grupos que tradicionalmente se han visto imposibilitados de acceder a los cargos públicos”, abundó.



La representante de Redes Sociales Progresistas (RSP),Grecia Giselle Tobón Acosta, afirmó que su partido está a favor de la progresividad de los derechos humanos en general; aunque, adicionó que no son los tiempos para la adopción de las medidas afirmativas. “Lejos de optimizar desmejoran el principio de certeza electoral”.



Su homóloga de Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés, dijo que son respetuosos de los derechos de todas las personas, al mismo tiempo que presumió el ser incluyentes.



Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática, resaltó que tras cuatro horas de discusión previa a la sesión, se logró consensuar la adopción de las acciones afirmativas.



“Todas estas acciones afirmativas ya está en su normatividad estatuaria del PRD. Pero hoy con esta resolución obviamente se obliga a todos los partidos políticos a que cumplan con la inclusión de los grupos minoritarios”, precisó.



David Agustín Jiménez Rojas, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sostuvo que la discusión previa se dio con nivel y pidió al ente comicial emitir en tiempo y forma el manual para la adopción de las medidas a favor de dichos grupos vulnerables.



Rubén Hernández Mendiola, de Acción Nacional (PAN), cuestionó los términos en que se pretende materializar el otorgamiento de espacios a personas LGBTTI+, afromexicanas y discapacitadas, ya que señaló que ello debió ser con miras al proceso electoral siguiente y no a éste.



Según él, esto permitiría que se respetaran los derechos adquiridos por los militantes que participaron los proceso internos de selección de candidaturas y que hoy ostentan ese derecho a ser registrados para las diputaciones y los cargos edilicios en los Ayuntamientos.