Partidos de Veracruz deberán postular a candidatos indígenas en comunidades originarias

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación (TEPJF) confirmaron la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que avaló acciones afirmativas aprobadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en favor de las personas indígenas y jóvenes del Estado para los comicios municipales y legislativos en curso.



En sesión virtual, celebrada la mañana de este jueves, desestimaron los alegatos presentados por el Partido Acción Nacional (PAN), quedando firme la decisión en la que se ordena a los institutos políticos postular a candidatos jóvenes y también indígenas en los distritos o municipios con 60% o más de población perteneciente a pueblos o comunidades originarias.



Y es que el blanquiazul acusó que el fallo del órgano jurisdiccional se sustentaba en una indebida motivación y fundamentación porque no existía base normativa expresa para implementarlas; violaba la tutela judicial porque las medidas compensatorias sí implicaban modificaciones legales fundamentales y vulneraba el principio de congruencia porque los datos empleados en el estudio para las acciones afirmativas en favor de las personas indígenas no eran recientes.



Los togados federales determinaron que estas medidas emanaban de una interpretación progresiva del marco juridico nacional, internacional y local, aunado a que encuentran sustento en el principio de igualdad material y no discriminación.



"La implementación de acciones afirmativas constituyen un instrumento idóneo para concretizar los derechos de la juventud y pluriculturalismo y la optimización emana de un mandato expreso de la Constitución Federal, la norma convencional y local", precisaron en la sentencia.



Cabe recordar que el pasado 16 de octubre, el Consejo General del ente comicial aprobó los Lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en cargos de elección popular, en favor de personas indígenas y jóvenes, aplicables para el Proceso Electoral Local 2021 en el Estado de Veracruz, en los que estipuló que se entenderán como distritos electorales locales o municipios indígenas, aquellos donde la población indígena sea igual o mayor al 60% de la población total.



De tal manera que, en los Distritos de Zongolica y Papantla, cuya población indígena es 77.6% y 60%, respectivamente, los partidos políticos deberán postular candidatos que pertenezcan a comunidades originarias que viven en sus territorios.



En lo que respecta a los municipios, deberán ser contendientes indígenas los que aspiren a los principales cargos en los Ayuntamientos de Tehuipango, Filomeno Mata, Mixtla de Altamirano, Atlahuilco, Chumatlán, Magdalena, Astacinga, Mecatlán, Tlaquilpa, Los Reyes, Soledad Atzompa, Benito Juárez, Texhuacán, Ilamatlán, Tequila, Soteapan, Zozocolco de Hidalgo y Zongolica.



Además, en Zontecomatlán, Chincontepec, San Andrés Tenejapan, Ixhuatlán de Madero, Mecayapan, Chiconamel, Texcatepec, Coxquihui, Tatahuicapan de Juárez, Coyutla, Pajapan, Ixcatepec, Rafael Delgado, Zaragoza, Santiago Sochiapa, Coahuitlán, Tlachichilco, Tantoyuca y Tlilapan.