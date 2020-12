Partidos de Veracruz repudian reciclar material electoral en comicios de 2021

Los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz rechazaron la posible reutilización del material electoral de la elección de Gobernador de 2018, en los comicios municipales y legislativos de 2021.



Durante la discusión del proyecto de acuerdo por el que se solicitará una ampliación presupuestal por 471 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2021 y en el que se expone dicha posibilidad, recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la Reforma Electoral en la que se obligaba al ente comicial a utilizar los aditamentos pasados en la jornada venidera.



Sergio Martínez Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró la improcedencia de la reutlización y acusó que el OPLE quiere “reciclar” a los veracruzanos y calificarlos “de segunda” con esa determinación, en vez de ofrecerles unas elecciones de calidad.



Por ello preguntó a la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, una de las que se mostró a favor de usar nuevamente esos aditamentos, si ella o personal adscrito a su oficina había revisado personalmente ese material; a lo cual respondió negativamente pero aseguró conocer lo que debían contener las actas de la Oficialía Electoral.



José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, sostuvo que si bien el Reglamento de Elecciones prevé la posibilidad de reutilizar el material de pasados procesos, recordó también que en la acción de inconstitucionalidad resuelta por los ministros de la SCJN, se estipuló que esa directriz contrariaba a la Carta Magna.



“Tenemos ahí un debate jurídico porque hace apenas un par de sesiones solicitamos las actas que levantó la Oficialía Electoral del ejercicio referente al estado que guardan los materiales, en este caso las urnas, en el armado y otros aspectos. Entonces, generar esto en un punto resolutivo, generaría un precedente que quizás obligaría a tomar cierta determinación en un siguiente acuerdo (la reutilización)”, puntualizó.



Gerardo Rafael Ramos Maldonado, de Unidad Ciudadana, criticó que se pretendan comprar “cajas de pizzas” para sobreponerlas en las urnas de la elección de Gobernador y así hacer que transformen en la elección de Ayuntamientos, porque eso a su juicio traería confusión y dañaría la certeza que se debe garantizar en todo proceso eleccionario.



“Queremos algo que dé certeza y confianza a la ciudadanía y que sepa que no le estamos tomando el pelo, de que va a votar por un Ayuntamiento y resulta que es de Gobernador la urna y encima ve algo raro, como una caja de pizza, porque eso es, nada más con los logotipos del OPLE y Ayuntamientos al lado”, afirmó.



Al hacer el uso de la voz, el representante de Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza, aseguró que los partidos son corresponsables si el día de la elección no se le brinda la certeza a la ciudadanía en la emisión de su sufragio, además de todo lo demás que llega a pasar posterior a la jornada en los consejos distritales y municipales.



“No podemos permitir o quedar ajenos a esa responsabilidad, debemos asumirla y como representantes, representamos militantes y ciudadanía y debemos estar en pos de que sea una elección segura”, enfatizó.



Alejandro Sánchez Báez, del PRI, aseguró que la idea de reciclar las urnas “es un mal ahorro, un mal pensado ahorro”, previendo que se genere un problema político y legal el día de la jornada electoral.



“Pone en riesgo en primer lugar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, a los representantes de los partidos, a la ciudadanía que acude a votar. No juguemos con la seguridad e integridad de las personas”, pidió.



Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no consideró que el día de los comicios haya actos de violencia por la reutilización de los aditamentos pero sí confusión en el electorado.



Alfredo Arroyo López, de Podemos, dijo que su partido sí está a favor de la reutilización y el ahorro de recursos, pero no de las “ocurrencias” de algunos consejeros que integran el organismo electoral, ya que aseveró que hay rubros en los que no se puede “improvisar” como el uso de las urnas pasadas y más cuando según él, se ha actuado con “opacidad”.



“Para eso le pagan los veracruzanos para que se garantice que hagan las cosas bien y se garanticen los principios que deben imperar en la función electoral”, apuntó.



Claudia Bertha Ruiz Rosas, de Redes Sociales Progresistas, dijo que el Estado de Veracruz tiene 212 municipios y puede ocurrir que en algunos lugares, sus habitantes no logren distinguir que la urna se trata de la elección de Ayuntamientos y no de Gobernador si se utiliza la de los comicios de 2018, lo que podría poner en riesgo la integridad de los funcionarios de las mesas directivas de casilla.