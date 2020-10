Partidos de Veracruz, sin la facultad legal para pedir que INE atraiga elección

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, recordó que los partidos políticos no cuentan con la legitimación constitucional para solicitar a este ente que asuma las elecciones locales en Veracruz o cualquier otra entidad federativa del país.



Durante entrevista, el Consejero electoral recordó que la normativa vigente señala que son los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) o algunos integrantes del Consejo General del INE, los facultados para solicitar la asunción total o la atracción parcial de los comicios en los Estados.



“En cada proceso electoral, tenemos muchas solicitudes de asunciones totales de procesos locales pero suelen ser desechadas porque la ley es muy clara al señalar quiénes son los legitimados para solicitarla y somos algunos consejeros del INE o bien, consejeras o consejeros de los OPLE, la ley no facultó a los partidos políticos a solicitar las asunciones totales o parciales de elecciones”, dijo.



Este jueves, en conferencia de prensa, los líderes del PAN, PRI y PRD en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez y Sergio Cadena, respectivamente, acusaron que hay una “conspiración” para atentar contra la democracia, la transparencia, la equidad y la legalidad en el Estado, de allí que solicitarían al INE que se hiciera cargo del proceso para elegir a los 212 Ayuntamientos y 50 diputados locales en 2021.



Ruiz Saldaña aclaró que la figura de atracción se da para establecer un criterio de interpretación de alguna situación novedosa “y entiendo que eso no es a lo que se refieren los actores políticos (en Veracruz)”.



No obstante, aclaró que para llevar a cabo la asunción o la atracción de un proceso electoral local, se deben evaluar las circunstancias que prevalecen en las entidades, para determinar si es necesario hacerlo.



“Tendríamos que evaluar los casos concretos, a partir de elementos objetivos, no a partir de peticiones de actores políticos que la ley, repito, no legítimo para hacer esta solicitud”, refrendó.



A decir de Ruiz Saldaña, la única vez que el INE ha atraído una elección local ha sido en 2019, cuando realizó se hizo cargo del proceso para elegir al Gobernador de Puebla, ello luego de determinarse episodios de violencia en el proceso ordinario de 2018, cuando estuvo a punto de anularse la elección y posteriormente con el fallecimiento de la gobernadora electa, Martha Erika Alonso.



“La elección de 2018 fue muy cuestionada, incluso estuvo a punto de ser anulada porque en efecto sí hubo actos de violencia y descuido en la cadena de custodia de los paquetes electorales y sus bodegas. Ya después se dieron los lamentables hechos de la pérdida de la vida de la gobernadora y se actualizó el tener que hacer de nuevo una elección de gubernatura”, mencionó.



Para finalizar, el Consejero dijo que en el INE estarán muy atentos a lo que suceda en las elecciones locales del próximo año y en particular, como presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, de observar la conducción y preparación de los comicios venideros.