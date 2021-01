Partidos de Veracruz usan a sector LGBT “de comparsa”, critican

El presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, lamentó que los partidos políticos no estén cumpliendo con lo que dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral (INE), de darles espacio en el próximo proceso electoral a las mal llamadas minorías.



"Los partidos políticos se han acercado a compañeros y compañeras de la diversidad sexual en todo el Estado pero realmente los utilizan de comparsa. Lo que ocurre es que el estado de Veracruz no está armonizado con el OPLE. Nosotros en el 2019 enviamos una iniciativa al OPLE, justo para que se dieran estas acciones afirmativas a favor de la comunidad".



Lamentó que sí se les ha dado la oportunidad de participar a los integrantes de la comunidad en los partidos políticos pero de manera aparente, esto al sólo dar precandidaturas y no espacios oficiales.



“Aparentemente dan un mensaje de inclusión pero cuando se llega la definición, estoy seguro que la mayoría de nuestras compañeras y compañeros que se inscriban como precandidatos y precandidatas no serán electos ni electas para tener la candidatura oficial”, dijo.



Resaltó que hasta el momento, en la entidad sólo se les ha permitido a dos precandidatas de la comunidad transexual, uno es el caso de Luna Linares Torrecilla, precandidata a la candidatura a la alcaldía de Córdoba y Jazz Bustamante por diputación la diputación local en el Puerto de Veracruz por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Además, integrantes de diversas asociaciones de la comunidad LGBTTTI en el Estado recriminaron que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenga varios rezagos en cuanto a derechos humanos igualitarios.



“Para nosotros es muy penoso dar este tipo de declaraciones de manera mediática pero dado que este Gobierno de un partido de izquierda progresista, que le apostó a los derechos humanos igualitarios en el estado de Veracruz, con una agenda nacional en ese tema en específico, no nos ha querido recibir a pesar de haber metido varios oficios", indicó Callejas Hernández.



Detalló que en dichos oficios enviados a las autoridades estatales se ha solicitado la apertura de las mesas interinstitucionales, matrimonios igualitarios y demás problemas que padecen integrantes de la comunidad.



"El señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez parece indolente a nuestras demandas, seguimos gritando en el desierto con él y lo peor del caso es que fue una causa con la cual se abanderó Morena en las elecciones del 2017-2018 para poder llegar al gobierno. No vemos tampoco voluntad por parte del Congreso", concluyó.



Habrá caravana LGBTTTI



Por otra parte, el coordinador de Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, anunció una próxima caravana este miércoles, por integrantes de la comunidad LGBTTTI, previo a la conmemoración de La Lucha y Protesta de la Diversidad Sexual en el estado de Veracruz.



Comentó que este recorrido, dará inicio en el parque ubicado en Maestros Veracruzanos, para después hacer una parada en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, y culminar en el Congreso del Estado.



"Llevamos 15 años en la lucha por los derechos de la diversidad sexual y no hemos recibido respuesta. Es una deuda histórica que el Congreso del Estado tiene con los integrantes de la comunidad LGBTTTI. La caravana que vamos a realizar, es para decirle al Congreso del Estado y al gobierno, que ya estamos hartos y cansados de ser utilizados".



Enfatizó que dichas actividades que tienen planeadas, continuarán hasta el 28 de junio Día del Orgullo Gay, con una marcha y caravana.



"Queremos hacerles saber que no estamos esperando a que lleguen y nos busquen, nosotros vamos a seguir con la coalición y la agenda que nos corresponde", concluyó.