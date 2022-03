Partidos deben garantizar a mujeres el ejercicio de derechos políticos libre de violencia

Para erradicar la violencia política contra las mujeres, los partidos políticos con acreditación o registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), tienen la obligación de garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de todo tipo de violencia.Para tal fin, los partidos deberán ajustar sus documentos básicos (Declaración de Principios, Programas de Acción y Estatutos), con la finalidad de incluir mecanismos para la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político.De acuerdo con los Lineamientos en la materia aprobados por el Consejo General del OPLE, las instancias encargadas de conocer, investigar y resolver las quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, deberán tener autonomía técnica y de gestión, con el fin de salvaguardar la independencia e imparcialidad de sus actuaciones en cada una de las etapas procesales.En aras de lograr ese objetivo, dichas instancias partidistas deberán contar con el presupuesto necesario para su funcionamiento, el cual no podrá ser obtenido del 3 por ciento que debe ser destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.Los Lineamientos señalan que en casos de una queja, los partidos políticos están obligados a investigar y en su caso, sancionar a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde con lo previsto en el Código Electoral, la Ley de Acceso y las demás leyes y normas aplicables en la materia, incluyendo a las personas precandidatas y candidatas que no se encuentran afiliadas al partido, pero compitan bajo las siglas de un partido político o coalición.Con independencia de la sanción que corresponda conforme a los Estatutos y normatividad vigente de los partidos, en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, se deberán imponer medidas para la reparación integral del daño a la víctima, que podrán ser:Reparación del daño de la víctima; restitución del cargo o comisión partidista de la que hubiera sido removida; restitución inmediata en el cargo, precandidatura o candidatura a la que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; disculpa pública, y medidas de no repetición.Además, se impondrán medidas cautelares que tendrán la finalidad de cesar de forma inmediata cualquier acto que pueda constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.Estas podrán ser un análisis de riesgos y plan de seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones, por las mismas vías en que fue cometida la falta; cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora; ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora cuando así lo determine la gravedad del acto; y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o víctimas indirectas que ella solicite.Asimismo, para promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, los institutos políticos deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.