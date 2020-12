Partidos demandan a OPLE estricto control sobre empresa que monitoreará elecciones

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz determinó que una empresa lleve a cabo el monitoreo del Proceso Electoral 2020-2021, al tiempo que las representaciones de los partidos políticos pidieron que se analice detenidamente la que sea elegida, a fin de evitar conflictos de interés o suspicacias.



Indicaron que dada la trascendencia de este trabajo, es necesario que además de que dicha empresa demuestre la experiencia mínima de cuatro años en el rubro, también debe probarse que no ha sido sancionada en otras entidades por irregularidades en su trabajo.



“Yo pediría que se agregará ahí (en el acuerdo), que no ha sido sancionada o sujeta a juicio civil o penal por incumplimiento o deficiencia en algún otro órgano electoral, no sólo las cartas de satisfacción”, manifestó el representante de Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza.



Además, agregaron que se debe revisar quienes son los socios de la persona moral que se decida contratar para el monitoreo, ya que advirtieron que no hacerlo podría implicar que posteriormente se conozcan posibles conflictos de interés o situaciones que pongan en duda su designación.



“Sería muy importante que quien esté encargado de este trabajo, el OPLE conozca quienes están a atrás de esa persona moral, porque luego nos van a salir por ahí conflictos de intereses muy grandes”, expresó Zeferino Tejeda Uscanga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El representante del partido Podemos, Alfredo Arroyo López, exigió garantizar la experiencia probada de la empresa ante órganos electorales locales o bien en el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que aseveró que “es una tarea fundamental porque es el parámetro que nos irá guiando en temas de fiscalización”.



El Consejo General del OPLE tiene hasta el 24 de enero para elegir a la empresa, quien a partir de ese día empezará a realizar dicho trabajo de cara a las precampañas y procesos internos de los partidos políticos.



El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Gerardo Martínez Ruiz, advirtió que ya hay aspirantes que están recorriendo el estado y se debe acelerar el monitoreo de sus actividades, pidiendo que se haga desde la primera semana de enero.



“Empezar el monitoreo en la primera semana de enero, o como dice a más tardar el 24 de enero, es hasta dentro de un mes y hay quien ya tiene lonas, está recorriendo el estado; no estamos preparados para esto pero es lo que hay”, puntualizó.



Ante las dudas y cuestionamientos de los representantes partidistas, el consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que realizarán dicha revisión a fondo y se cumplirá a cabalidad con lo que marca la ley electoral y los trámites administrativos de contratación.



Dijo que la fecha límite no significa que hasta ese día se elija a la persona moral, sino que es un plazo que se fija en el acuerdo que pudiera adelantarse.



“Vamos a hacer una búsqueda de esta situación favorablemente, primero apegados a la legalidad, a la transparencia también y a que tengamos todas las garantías. Checar antecedentes, todo lo que sabemos hacer y que hemos hecho bien, se va a cuidar”, aseguró.