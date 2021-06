Partidos denuncian anomalías al inicio de jornada electoral, “es un desorden”

Al instalar la sesión extraordinaria de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), los representantes de todos los partidos políticos han acusado diversas irregularidades en las casillas y todos lo definieron como un desorden.



Además del atraso en la instalación, indicaron que no se está permitiendo el ingreso a los representantes de casilla de PRI, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Verde Ecologista.



Tal situación lo refieren en los municipios de Filomeno Mata, La Antigua, Agua Dulce, Huiloapan, Zongolica y Tlalnelhuayocan.



De manera particular, los partidos refieren que los representantes acuden con su nombramiento firmado y sellado que envió electrónicamente el INE, pero no les permiten el ingreso.



Aunado a ello refieren desorden por falta de mobiliario, escuelas cerradas o falta de funcionarios de casilla.



De manera particular Miguel Morales Morales de MC comentó que en la casilla 4694 en el municipio de Agua Dulce, el presidente de casilla no permite el ingreso a su representante, a pesar de que ya acreditó su nombramiento sellado y firmado por el INE.



En Tlalnelhuayocan en la casilla 4039 ubicada en la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, acusan que un supervisor del INE no ha permitido que inicie la instalación de casilla a pesar de que ya está lista la paquetería, los funcionarios de casilla y los representantes de partido.



Por ello pidió tanto al INE como al OPLE intervenir para que esta situación se corrija y no se repita en ninguna otra casilla.



Por su parte el representante del PRI comentó que tiene diversos reportes que en varias casillas, únicamente están permitiendo un sólo representante de este partido por casilla, cuando está contemplado que puedan ser dos.