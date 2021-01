Partidos exigen a OPLE garantizar legibilidad de copias de actas de escrutinio

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz consultará al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la posibilidad de que las actas de escrutinio y cómputo se puedan realizar en dos bloques al término de la jornada electoral el próximo 6 de junio.



Lo anterior, a petición de los partidos políticos locales y nacionales de reciente creación, quienes expusieron los problemas que pudieran presentarse al utilizar un sólo juego con papel autocopiable.



Y es que ese día, los funcionarios de las mesas directivas de casilla deberán generar 17 copias del acta, una para cada uno de los 14 partidos con registro ante el ente comicial y las tres restantes que formarán parte del paquete electoral.



Por lo que al ser papel autocopiable es probable que las últimas copias ya no sean legibles, lo cual dificultaría a las organizaciones políticas impugnar los resultados ante los tribunales.



Durante la sesión de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, las representaciones partidistas insistieron en la necesidad de tener certeza en que las copias que se les entreguen muestren correctamente la información asentada en éstas.



“A mi representada le interesa saber cómo vamos a obtener copia legible de nuestra acta o cuál va a ser el mecanismo que va a implementar el instituto”, expresó Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz.



El representante del Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, cuestionó que a la fecha no se tenga una propuesta de cómo solventar esta situación, a fin de dar tranquilidad a los institutos políticos.



“Más de la mitad de las fuerzas políticas que nos encontramos aquí representadas no vamos a tener una copia legible, bajo el formato tradicional que se ha venido manejando en procesos electorales anteriores”, indicó.



Vargas Fernández reiteró que sería importante ir definiendo si va a existir un mecanismo que pueda implementar el OPLE y que dote de certeza al acto y que a los partidos les facilite tener ese documento el día de la jornada, porque es necesario para proceder a las impugnaciones.



Ambos se mostraron en contra de la determinación del INE de que si los representantes partidistas ante las mesas directivas si así lo solicitan, pueden hacerle una fotografía a la acta original, toda vez que esa imagen no tiene valor probatorio ante los tribunales.



“El tomar una imagen del acta, dígame usted, con todo respeto, si yo puedo llevar esa imagen a un tribunal, una imagen y nada es lo mismo. La verdad es una burla que se nos ofrezca una cosa así porque no resuelve en nada nuestro problema”, reiteró el cardenista.



Su compañero de Todos por Veracruz apuntó que si son 17 actas, se pueden partir en dos bloques y así se garantizaría la legibilidad de todas copias “y tenemos asistentes electorales que pueden ayudarnos en esa capacitación (a los funcionarios de casilla) que se van a contratar por parte de este organismo”.



Por su parte, Miguel Ángel Morales Morales, de Movimiento Ciudadano (MC), recordó que en una ocasión que se tuvieron que emitir 18 copias del acta de escrutinio y cómputo, se decidió hacer dos tantos, donde en simultáneo los funcionarios de las mesas directivas de casilla iban escribiendo los resultados y al final se les entregaban las copias a los partidos.



Tras los comentarios y cuestionamientos, los consejeros integrantes de la Comisión acordaron hacer dicha consulta al INE, independientemente de exponer esto mismo en una reunión con sus homólogos de la Junta Local.