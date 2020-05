Partidos no deben estar de “chillones” por recortes: Diputado

A los partidos políticos se les dio “en la llaga” con la Reforma constitucional en materia electoral, que entre otras cosas reduce las prerrogativas, por eso es la inconformidad, aseveró el diputado local por el Distrito de Zongolica, Alexis Sánchez García, quien dijo a los partidos “aguántenla que es delgada” y les pidió no estar de “chillones”.



Expuso que la inconformidad de los partidos políticos es la reducción de las prerrogativas en un 50% y por ende, ya no tendrán vida de lujos, ni rentas de bienes inmuebles, como vehículos y departamentos.



El legislador por el Partido Movimiento Ciudadano pidió a los veracruzanos no dejarse confundir con los argumentos de los institutos políticos, pues el único que les duele y preocupa es el recurso público que dejarán de percibir, “les duele en la lana, donde les pegamos”.



Y agregó, “eso es lo único que les duele y que les lastima porque les dimos en la llaga, dijimos hasta aquí”.



Confirmó su votación a favor de la reforma constitucional en materia electoral, porque está en contra de que se destinen a los partidos políticos recursos públicos del Estado que son derrochados y agregó que en lo personal insistirá para que se eliminen al 100% las prerrogativas a los partidos.



Reiteró que a los partidos en realidad no les interesa la reducción del número de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos, la supresión de la consulta pública para la permanencia de los servidores públicos de elección popular, ni la reducción de 4 a 3 años el periodo de los Alcaldes con posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos, lo que les duele y les lastima, reiteró, es la reducción del 50% de las prerrogativas.



Sánchez Ayala añadió que ha sido de toda la vida que en los procesos electorales, los candidatos pagan sus campañas con recursos propios y ningún partido político los apoya con dinero que les da el Estado.



Enfatizó que como diputado local seguirá firme en sus convicciones y continuará trabajando y respaldando todo lo que sea beneficio para Veracruz y sus habitantes.



Insistió que, con la reforma constitucional en materia electoral, el Estado tendrá un ahorro de mil 500 millones de pesos, que habrán de canalizarse para mitigar los efectos de la pandemia a causa del COVID-19 y también para los sectores más vulnerables de la entidad.