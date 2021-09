Partidos no devolvieron 40 % de listas nominales; INE los sancionará

Los 14 partidos políticos que participaron en las elecciones federales y locales en Veracruz, el pasado 6 de junio, sólo devolvieron, en promedio, el 60 % de las listas nominales que recibieron para cotejar el número de ciudadanos que acudieron a las urnas ese día.Así lo dio a conocer el vocal del Registro Federal de Electores (RFE), Sergio Vera Olvera, quien señaló que, al concluir los 42 días de plazo máximo para retornar los cuadernillos, el 40 % no fue regresado al Instituto Nacional Electoral (INE).“Más o menos el 60 % de los cuadernillos fueron regresados, el otro 40 %, y hablo de todos los partidos, no fueron regresados”, precisó en entrevista.Cabe recordar que para los comicios legislativos federales y estatales, así como para los municipales, fueron distribuidos 5 millones 179 mil 606 registros de ciudadanos que podían ejercer su derecho al voto, divididos en 10 mil 760 cuadernillos.Pese a este incumplimiento por parte de las fuerzas partidistas, Vera Olvera aclaró que los datos personales de los votantes, que en anteriores procesos fueron divulgados y vendidos indebidamente en plataformas digitales, en esta ocasión están protegidos, ya que las listas entregadas no contienen información sensible como fotografía, domicilio, clave de elector y nombre completo, sino que ésta estaba acotada.Sobre si se iniciará un procedimiento en contra de los partidos para ser sancionados por no cumplir con esta obligación legal, el vocal del RFE en Veracruz expuso que es el segundo proceso electoral en el que se hace obligatoria la devolución de los cuadernillos.“Es el segundo proceso electoral que estamos implementando esto, antes no se los pedimos y entonces nuestros nombres, nuestras fotografías andaban en manos de no sé quién, ahora que estamos enseñando a los partidos a que son datos personales, pues nos los tienen que regresar”, puntualizó el funcionario electoral.Insistió que, aunque la denuncia que se presenta en contra de los institutos políticos no corresponde a su área, ésta sí se formuló y seguirá su curso, reconociendo que el procedimiento es lento y tomaría alrededor de dos años.“Sí lo hacen, hay una denuncia porque la Ley lo marca, lo que sigue es un proceso bien lento. Ahorita están sacando los casos del pasado proceso, dentro de dos años, se van a dar cuenta a quienes están sancionando por la no devolución de cuadernillos”, abundó Sergio Vera Olvera.