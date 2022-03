Partidos que “revivieron” recibieron dinero y no participarán en comicios extraordinarios

A pesar de que tres partidos políticos locales y 5 nacionales no registraron la totalidad de candidatos a alcaldías para el proceso electoral extraordinario en Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, no están obligados a devolver las prerrogativas.Con base a los registros de planillas, Chiconamel y Jesús Carranza serán los más competidos, toda vez que la mayoría de los partidos postularon candidatos en ambos municipios.De los partidos políticos locales que recuperaron su registro por una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Todos por Veracruz fue el único que registró panillas en los cuatro municipios.El partido político ¡Podemos! sólo registró planilla en Tlacotepec de Mejía; Unidad Ciudadana en Tlacotepec, Jesús Carranza y Amatitlán; y Cardenista en Jesús Carranza y Tlacotepec.De los ocho partidos políticos nacionales, Fuerza Por México no registró planilla en ningún municipio.Aunado a ello, el Partido de la Revolución Democrática registró planillas en Chiconamel y Amatitlán; y el Partido Acción Nacional, en Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.Mientras que el Partido del Trabajo refrendo la coalición con MORENA y únicamente postuló candidato a la Presidencia Municipal de Jesús Carranza.Asimismo, los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, registraron planillas en los cuatro Municipios.Al respecto, el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, sobre si deberían regresar recursos los que no participarán en todos los municipios, expuso que es “mínimo” el gasto que tendrán los partidos durante el proceso de las campañas.Asimismo, comentó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ya entregó las prerrogativas a los partidos políticos tras caer la pasada Reforma Electoral."Ya se les depositó a los partidos políticos todo lo de enero y febrero, incluso lo de marzo el día de ayer, entonces por el lado de los recursos ya están al 100% como lo instruyó el Tribunal Electoral", expresó en entrevista previa al Foro Estatal sobre la Redistritación Electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), en Xalapa.Bonilla Bonilla reiteró que el ente comicial no requerirá de una ampliación presupuestal para la organización de las elecciones extraordinarias en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, previstas para el 27 de marzo."Con el presupuesto que el Congreso del Estado nos autorizó para el ejercicio 2022, con eso haremos ajustes internos, tenemos una buena austeridad para no solicitar más recursos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y sacar esos procesos adecuadamente", informó.Precisó que tras hacer las cuentas "saldremos ajustados" pero comentó que lo importante es utilizar adecuadamente los recursos para no pedir más.Sobre la solicitud de seguridad para el día de la jornada de votación en esas demarcaciones, precisó que ya se giraron "dos o tres oficios" a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SSP), además de ya participar en las mesas de seguridad que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y otros funcionarios de su Gabinete."Nos han ofrecido todo el apoyo en esos cuatro municipios, creo que vamos a tener una elecciones muy limpias, muy transparentes, muy en paz, yo así lo espero y creo que así va a ser", auguró el titular del OPLE.Precisó que la sesión de cómputo de las elecciones la harán los Consejos Municipales el 30 de marzo, a menos que se dé alguna situación que implique nuevamente trasladar el proceso a la Capital del Estado."El resguardo de la paquetería electoral nos acompañará la SSP, sólo son 72 casillas en los cuatro municipios, entonces es más fácil de cuidarlas y el traslado también es más fácil vigilarlo para que llegue la documentación el domingo a los Consejos Municipales y el Programa de Resultados Electorales (PREP), lo vamos a abrir el domingo (27 de marzo) a las 20:00 horas", abundó.