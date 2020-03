Partidos “quieren sacar raja politica” en contingencia, no habrá “acuerdos”: Cuitláhuac

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, criticó que se quiera sacar “raja politica” ante la contingencia sanitaria por COVID-19 en Veracruz. Además, sostuvo que condonar el pago de servicios, como agua, luz e internet, sería un error y a futuro generaría deuda, por lo que no está contemplado en sus estrategias de apoyo ante esta contingencia.Luego de los llamados que hicieran tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como Antorcha Campesina , para que se tomaran en cuenta sus propuestas en las estrategias de rescate financiero y apoyo a los sectores más desprotegidos, el mandatario descartó llegar a algún acuerdo con ellos.“Hay quien quiere sacar raja politica de esta situación y la sociedad se los va a demandar, ya no es la misma sociedad de antes”, dijo.Al respecto, refirió que justo este lunes se reunió con los diferentes grupos empresariales y lo primero que se le planteó fue olvidar las siglas empresariales, lo cual dijo, es de resaltar.Por tanto, definió como un error que hiciera un acuerdo con alguno instituto político.“Sería un error de mi parte que se haga acuerdo político con el PRD, PRI, no es momento de estar buscando oportunismos políticos”, reiteró García Jiménez.Por tanto, dijo que todas las organizaciones políticas y de cualquier índole, por ahora y sin necesidad de firmar nada, deben expresar su solidaridad como mexicanos y mexicanas.“Todos somos veracruzanos y veracruzanas y tenemos que ver por el que menos tiene y por el más débil, en esta reunión empresarial fue un consenso decir, veamos por el eslabón más débil”, insistió sobre su encuentro con las diversas cámaras empresariales.Sobre las propuestas de ambas agrupaciones, donde señalan la necesidad de que el gobierno condone pagos de luz, agua e internet, dijo que esa sería una salida fácil pero generaría una deuda a futuro.Y es que señaló que los pagos de servicios básicos son con los que se sostiene el apoyo para los sectores más vulnerables por la contingencia, además de que se deben garantizar.“Se debe de sostener con un gran esfuerzo económico, sería a futuro, quedarnos sin el sustento económico, sin el ingreso económico para seguir manteniendo esos servicios”, puntualizó.En este sentido, destacó que quien lo haga, se endeudará y ese no es el camino, destacó al mencionar que no se puede atacar una crisis de COVID-19, generando otra.