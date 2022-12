Pasada Alcaldesa de Xico se llevó la Villa Iluminada; hacen una nueva

El director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Xico, Javier Izaguirre Martínez, indicó que con la colaboración de los vecinos elaboran una nueva Villa Iluminada en la calle principal y el Centro del Pueblo Mágico.Y es que la administración municipal anterior, a cargo de Gloria Galván, "se llevó" las series de luces e infraestructura que se colocó años anteriores y por lo que se habría pagado un millón de pesos, de acuerdo con los registros."Como tal la Villa Iluminada como se sabe, la administración pasada se llevó y ahorita el Ayuntamiento está empezando a armar una que sea de esta administración pero que sí se va a quedar para el pueblo y con los vecinos tratar de ir iluminando las calles", afirmó Izaguirre Martínez.En la entrevista, detalló que se trata de cuatro cuadras o un kilómetro de iluminación la que estará en el parque Independencia y el atrio de la Parroquia de Santa María Magdalena.Por el "robo" presuntamente cometido por la pasada administración, comentó que ya están las denuncias y evidencias de que no se entregó durante el proceso de entrega-recepción, agregando que está en manos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) actuar al respecto."Ahorita dentro del daño patrimonial, esperamos que el ORFIS, autoridades estatales (...) se actúe porque ya no puede seguir este atraco al pueblo, que hagan su labor, nosotros ya hemos hecho la denuncia", ahondó.El funcionario xiqueño manifestó que para este festival decembrino se está otorgando la infraestructura necesaria y buscando reactivar la economía de los artesanos y pobladores del pueblo mágico."Para reactivar la economía lo que estamos haciendo es trabajar mucho con la ciudadanía, se les está invitando por parte de la dirección de Desarrollo Económico y Turismo a arreglar sus fachadas, montar los nacimientos tradicionales del pueblo, lamentablemente administraciones pasadas no se apoyó estas acciones que son parte de nuestras tradiciones y ahorita las estamos retomando", destacó.