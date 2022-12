Pasada la pandemia, Veracruz volvió al primer lugar nacional en casos de VIH

Debido a la alza en el número de casos positivos de VIH en el Estado de Veracruz, la coordinadora estatal de la Asociación Casa de las Muñecas Tiresias, Paulina Rodríguez y Paola Guzmán, representante del Grupo Amazonas por la Defensa de los Derechos Humanos de Trabajadoras Sexuales de Xalapa, llevaron a cabo una campaña de pruebas gratuitas de VIH y del uso de preservativos en el Parque Juárez, considerando a la falta de difusión por parte de la Secretaria de Salud una de las principales causas del repunte.“En respuesta a la alza por los casos de contagio de VIH en el Estado de Veracruz, derivados de las declaraciones de la investigadora Patricia Ponce la semana pasada, en Veracruz ocupábamos el segundo lugar a nivel nacional y ahora tras los dos años de pandemia de Coronavirus por el descuida que atribuimos a la Secretaria de Salud en cuestión de la promoción y difusión del uso del preservativo, tristemente ahora ocupamos el primer lugar a nivel nacional”, comentó Guzmán.También refirió que la falta de información tendrían un impacto significativo en los jóvenes, ya que forman parte de la estadística con mayor contagio; “en cuestión de estadísticas el 90 por ciento de infectados lo ocupan las amas de casa y los jóvenes estudiantes, eso es parte por lo que estamos aquí, no existe una campaña de difusión en las escuelas y está muy preocupante porque hace falta que la información llegue hasta los jóvenes”.Paulina señaló que permanecerán unas horas en el parque Juárez de Xalapa y que buscarán la programación de nuevas jornadas en el centro, plaza Lerdo, buscando puntos estratégicos así como en algunas colonias de la ciudad, como ya lo han hecho en la colonia Revolución.Esta Asociación da acompañamiento a las personas con resultado positivo de VIH, así como el soporte psicológico, ya que trabajan de la mano con dependencias como lo son; el Instituto Municipal de la Mujer, el Instituto Veracruzano de la Mujer, la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, CAPACIT, entre otros. Dando así una atención integral y medicamento gratuito, incluso a las personas que no cuenten con seguro popular.La campaña busca también recordar a la ciudadanía la importancia de la prevención del VIH cuyos afectados son toda la ciudadanía sin importar su preferencia sexual, identidad ni expresión de género; “que quede una vez más claro, que el virus del VIH no es una enfermedad propia de la comunidad LGBT, y así lo demuestran las estadísticas”, señaló Guzmán.Ambas instaron a seguir en redes sociales a la Casa de las Muñecas Tiresias Veracruz para Consultar los lugares en los que estarán llevando las campañas de prevención y detención para que puedan acudir a realizarse la prueba.